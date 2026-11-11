'La Promesa', avance del capítulo 944 que se verá este jueves 12 de noviembre en RTVE: El vuelco con Leocadia y Julieta abandona a Manuel

'La Promesa' ha regresado este miércoles a la programación de tarde de La 1 tras su obligado parón del martes con motivo de la retransmisión del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Urda en un especial informativo liderado por Pepa Bueno y Marc Sala.

Un regreso que ha contado además con un adelanto de horario inusual debido a la alteración de toda la parrilla de tarde de TVE este 11 de noviembre ante la huelga general. Pese a ello, 'La Promesa' regresará a su horario habitual este jueves 12 de noviembre con la emisión de su capítulo 944.

En el próximo episodio, Samuel tranquiliza a Petra, solo estaba descansando: jamás se quitaría la vida. El cura cree que Carlo, María y Janita pueden ser felices, se les ve cada vez mejor. Curro le quita a Manuel la idea de matar a Leocadia. Se centrarán en encontrar pruebas: buscan cartas de la señora de Figueroa a Cristóbal, y encuentran las de Mercedes del Amor.

Teresa abronca a las cocineras por su mala relación con una amenaza directa a sus empleos. La situación del trío está muy tensa y Jacobo y Adriano hablan para mantener su amistad pase lo que pase, pues Martina ha decidido que le contará a Alonso la verdad.

El marqués recrimina a Leocadia el intento de impedir el título de Curro y la insta a disculparse. Pero la mujer opta por ganarse a su hija: llora ante Ángela y asegura que Curro seguirá hostigándola hasta apartarla de ella. Máximo intercepta a Ricardo por sus acusaciones hacia Julio: retráctese o demuéstrelo. Julieta informa a Manuel de una drástica decisión: ha decidido dejar de trabajar para él.

Resumen del capítulo 944 de 'La Promesa' del miércoles 11 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Lorenzo descifra la carta que ha recibido frente a Ciro: no es del ejército realmente, pero le citan a solas. Leocadia reconoce ante Ángela que intentó impedir el título de Curro. Por fin ha encontrado la manera de justificar su hostilidad hacia la señora de Figueroa: debe asumir que nunca tendrán buena relación.

Pía explica a un horrorizado Manuel que exhumó el cadáver de Jana para comprobar que fue envenenada: se la encontró azul. El heredero del marquesado confiesa a Curro que quiere matar a Leocadia. Martina, por su parte, propone revelar a Alonso el embarazo; les ayudará. Los chicos alucinan, ¡no puede hacer eso! Entonces, Casilda llama: ahora es el padre quien presiona para que se casen.

Después de tantas discusiones, Candela ha tomado una decisión: ¡no quiere seguir trabajando con Simona! Máximo aborda a Ricardo por las acusaciones contra Julio: o se desdice o tomará medidas. Petra pide a María distancia con Samuel, el cura lo está pasando mal... Tan mal, que cree que ha podido hacer algo trágico, pues hace tiempo que no sale de su habitación. Petra llama insistentemente a la puerta, pero… ¡no obtiene respuesta!