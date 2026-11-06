'La Promesa', avance del capítulo 943 que se verá el lunes 9 de noviembre en TVE: Las pruebas que acorralan a Leocadia

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá el próximo lunes 9 de noviembre, Lorenzo frena a Ciro y le advierte que si va a venir con sus lloriqueos no es el momento para hablar pues ha tenido un día muy agitado y no está para soportar más quejas.

Julio se defiende ante Máximo y le asegura que se ha esforzado por llevarse bien con el servicio de La Promesa pero le han hecho la cruz y no hay manera de reconducir su relación. Pero Máximo le dice basta y le reconoce que ya no le puede creer por todas las mentiras que ha propagado.

Samuel le reconoce a Petra que no puede parar de pensar en María Fernández y que no puede concebir una vida sino es junto a ella y que ya no sirve para nada. El cura llega incluso a verbalizar que quizás lo mejor es que se muriera.

Leocadia no duda en decirle a Curro que si lo que no quiere es cenar con ella solo tiene que decirlo. Por su parte, Pía trata de entender el motivo por el que Simona y Candela están enfrentadas si siempre han sido como hermanas y Petra le revela que su hermana Tomasa ha provocado una guerra entre las cocineras.

Tomasa se enfrenta con Julio y le asegura que tendrá que apechugar con lo que venga y que no piensa cargar con sus errores. Por su lado, Adriano confiesa a Jacobo y a Martina que no ve que haya una buena solución para sus problemas y Martina confiesa que tiene una salida.

Por último, Pía habla con Curro y Manuel y le muestra las pruebas que demuestran que Leocadia fue la asesina de Jana pues fue ella quién encargó el veneno.

Resumen del capítulo 942 de 'La Promesa' del viernes 6 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Ricardo le cuenta a Alonso lo que Julio saboteó en la boda: los vinos, la comida, las tarjetas, entre otras cosas. El marqués se lo traslada a Máximo, que exige pruebas, pero Pellicer no las tiene.

Pía se reencuentra con los habitantes de La Promesa y se pone al día de los cambios: la boda de Carlo y María, la enemistad de las cocineras. Pero, sobre todo, con Curro, que se lo agradece con toda su alma. ¡Es hora de encontrar pruebas contra Leocadia! Pero la señora de Figueroa se ha quejado a Ángela del comportamiento violento de su esposo con ella. ¿Pueden bajar su hostilidad?

Julieta nota a Manuel más disperso que nunca y teme que sea por ella, ¿puede centrarse en el negocio, al menos? La joven cree que lo está desatendiendo. Alonso sigue indagando en la relación de Martina y Jacobo. Ahora pregunta al chico, ¿ha pasado algo que se esté perdiendo? Lorenzo se enfrenta a Máximo: si lo delata, contará a Ángela sus desmanes del pasado… ¿qué tiene que ocultar?