'La Promesa', avance del capítulo 942 que se verá este viernes 6 de noviembre en TVE: Las pruebas para la caída de Leocadia

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este viernes 6 de noviembre, Ricardo le cuenta a Alonso lo que Julio saboteó en la boda: los vinos, la comida, las tarjetas, entre otras cosas. El marqués se lo traslada a Máximo, que exige pruebas, pero Pellicer no las tiene.

Pía se reencuentra con los habitantes de La Promesa y se pone al día de los cambios: la boda de Carlo y María, la enemistad de las cocineras. Pero, sobre todo, con Curro, que se lo agradece con toda su alma. ¡Es hora de encontrar pruebas contra Leocadia! Pero la señora de Figueroa se ha quejado a Ángela del comportamiento violento de su esposo con ella. ¿Pueden bajar su hostilidad?

Julieta nota a Manuel más disperso que nunca y teme que sea por ella, ¿puede centrarse en el negocio, al menos? La joven cree que lo está desatendiendo. Alonso sigue indagando en la relación de Martina y Jacobo. Ahora pregunta al chico, ¿ha pasado algo que se esté perdiendo? Lorenzo se enfrenta a Máximo: si lo delata, contará a Ángela sus desmanes del pasado… ¿qué tiene que ocultar?

Resumen del capítulo 941 de 'La Promesa' del jueves 5 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo asegura a Lorenzo que le delatará ante Manuel. El capitán teme que cumpla su amenaza… ¡en plena cena familiar! Las cocineras siguen enfrentadas y despachan a Petra cuando ella apunta a Tomasa: no le creen, conocen el pasado de las hermanas. Pero llega la primera amonestación desde arriba por la mala cena que han servido.

Manuel irá a pedir a Pía que vuelva, pero Leocadia acusa a los hermanos de erráticos: primero la echan, ahora están desesperados porque vuelva. Curro está a punto de saltar, y Manuel le contiene. ¿Por cuánto tiempo? La presión por la boda sigue tras la marcha de Casilda; Alonso se preocupa por Martina, no la ve bien, ¿hay algo que le quiera contar?

La tensión continúa en la zona de servicio. Cristóbal ha tenido que marcharse urgentemente para atender a su madre, Teresa queda como responsable y Leocadia le abronca por no avisarle de la salida del mayordomo. Por su parte, Ricardo revela a Alonso que Julio saboteó la boda. Finalmente… ¡Pía vuelve a La Promesa! Y, para sorpresa de todos, la señora Adarre llega reclamando su puesto.