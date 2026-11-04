'La Promesa', avance del capítulo 941 que RTVE emite este jueves 5 de noviembre: El regreso de Pía y Lorenzo, en jaque

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este jueves 5 de noviembre, Máximo asegura a Lorenzo que le delatará ante Manuel. El capitán teme que cumpla su amenaza en plena cena familiar. Las cocineras siguen enfrentadas y despachan a Petra cuando ella apunta a Tomasa: no le creen, conocen el pasado de las hermanas. Pero llega la primera amonestación desde arriba por la mala cena que han servido.

Manuel irá a pedir a Pía que vuelva, pero Leocadia acusa a los hermanos de erráticos: primero la echan, ahora están desesperados porque vuelva. Curro está a punto de saltar, y Manuel le contiene. ¿Por cuánto tiempo? La presión por la boda sigue tras la marcha de Casilda; Alonso se preocupa por Martina, no la ve bien, ¿hay algo que le quiera contar?

La tensión continúa en la zona de servicio. Cristóbal ha tenido que marcharse urgentemente para atender a su madre, Teresa queda como responsable y Leocadia le abronca por no avisarle de la salida del mayordomo. Por su parte, Ricardo revela a Alonso que Julio saboteó la boda. Finalmente, ¡Pía vuelve a La Promesa! Y, para sorpresa de todos, la señora Adarre llega reclamando su puesto.

Resumen del capítulo 940 de 'La Promesa' del miércoles 4 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Casilda anuncia, inesperadamente, su marcha. La familia se despide con un adiós íntimo entre Jacobo y su madre; sigue sin creer que Martina sea la mujer idónea para él, pero tiene que casarse ya. Cristóbal pide un tiempo para despedir a su madre, está a punto de fallecer y abandona raudo La Promesa.

Curro cuenta a Manuel que su segundo intento con Pía fracasó. Ángela la visita amenazándola con volver cada día hasta que cambie de opinión. Finalmente, la señora Adarre cita a Curro, que llega esperanzado, pero ella le pide que la deje en paz. El muchacho insiste: por Jana.

Lorenzo amenaza a Ciro: o siguen o será él quien cuente la verdad a Manuel. Pero Máximo se adelanta a sus amenazas; es deleznable que el Capitán traicione así a su sobrino: ¿le va a delatar? Tomasa advierte a Petra de que no hable con las cocineras, pero ésta prefiere la ira de su hermana a que las cocineras lo pasen mal. Tomasa acusa a Petra de malos tratos en el pasado y las cocineras la creen.