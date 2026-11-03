'La Promesa', avance del capítulo 940 del miércoles 4 de noviembre en TVE: Dos marchas y la frustrada amenaza de Lorenzo

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este miércoles 4 de noviembre, Casilda anuncia, inesperadamente, su marcha. La familia se despide con un adiós íntimo entre Jacobo y su madre; sigue sin creer que Martina sea la mujer idónea para él, pero tiene que casarse ya. Cristóbal pide un tiempo para despedir a su madre, está a punto de fallecer y abandona raudo La Promesa.

Curro cuenta a Manuel que su segundo intento con Pía fracasó. Ángela la visita amenazándola con volver cada día hasta que cambie de opinión. Finalmente, la señora Adarre cita a Curro, que llega esperanzado, pero ella le pide que la deje en paz. El muchacho insiste: por Jana.

Lorenzo amenaza a Ciro: o siguen o será él quien cuente la verdad a Manuel. Pero Máximo se adelanta a sus amenazas; es deleznable que el Capitán traicione así a su sobrino: ¿le va a delatar? Tomasa advierte a Petra de que no hable con las cocineras, pero ésta prefiere la ira de su hermana a que las cocineras lo pasen mal. Tomasa acusa a Petra de malos tratos en el pasado y las cocineras la creen.

Resumen del capítulo 939 de 'La Promesa' del martes 3 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Pía se niega a hablar con Curro, más cuando nota que éste no le ha dicho la verdad a Ángela: no se va a ir con ellos. Pero el muchacho vuelve por su cuenta e insiste, revelando que Manuel sabe lo de Jana. Pero ella es firme: ¡no va a volver! Samuel se siente presionado por las preguntas de María respecto a su estado y le hace ver que tendrá que consumar con Carlo. Obviamente, le duele su matrimonio, pero no le queda otra que aceptarlo.

Julieta intuye que algo más le pasa a Manuel, pero éste no se abre. Llora al verlo marchar. Martina quiere contar a Casilda que está embarazada, a pesar del sufrimiento de Adriano. A la par, Alonso sigue intentando que la madre de Jacobo deje de presionarles sin éxito. Cristóbal amonesta a las cocineras: los señores se quejaron de la comida; les conmina a encauzar su relación.

Petra advierte a Simona: Tomasa no es trigo limpio. Máximo, por su parte, cuenta a Lorenzo que sabe dónde invertir, y éste, harto de Ciro, le da un ultimátum: o siguen adelante con su estafa o se lo cuenta a Julieta y Manuel.