'La Promesa', avance del capítulo 939 del martes 3 de noviembre: El ultimátum de Lorenzo y la decisión de Pía en RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que emitirá La 1 el próximo martes 3 de noviembre, Pía se niega a hablar con Curro, más cuando nota que éste no le ha dicho la verdad a Ángela: no se va a ir con ellos. Pero el muchacho vuelve por su cuenta e insiste, revelando que Manuel sabe lo de Jana. Pero ella es firme: ¡no va a volver! Samuel se siente presionado por las preguntas de María respecto a su estado y le hace ver que tendrá que consumar con Carlo. Obviamente, le duele su matrimonio, pero no le queda otra que aceptarlo.

Julieta intuye que algo más le pasa a Manuel, pero éste no se abre. Llora al verlo marchar. Martina quiere contar a Casilda que está embarazada, a pesar del sufrimiento de Adriano. A la par, Alonso sigue intentando que la madre de Jacobo deje de presionarles sin éxito. Cristóbal amonesta a las cocineras: los señores se quejaron de la comida; les conmina a encauzar su relación.

Petra advierte a Simona: Tomasa no es trigo limpio. Máximo, por su parte, cuenta a Lorenzo que sabe dónde invertir, y éste, harto de Ciro, le da un ultimátum: o siguen adelante con su estafa o se lo cuenta a Julieta y Manuel.

Resumen del capítulo 936 de 'La Promesa' del lunes 2 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Ángela está dispuesta a ayudar a Curro: encontrarán a Pía. ¡Y así es! La señora Adarre está de mesera en Robledillo y por fin dan con ella. Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos, y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, azuza a Ciro para hacer más cosas. Tomasa se relame: su plan está funcionando y las cocineras están cada vez más enfrentadas.

Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos y ésta se siente cohibida. Más tarde, confiesa ante Jacobo que quizás anunciar su embarazo pueda funcionar para sacarse a su madre de encima: la mujer está sensible con el tema de los niños.

Por su parte, María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora. Sin embargo, está sorprendida porque Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. ¿De verdad está tan bien?