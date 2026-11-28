Tras ofrecer doble episodio de 'La Promesa' este viernes, la serie de RTVE retomará su emisión habitual con el estreno de un nuevo capítulo el próximo lunes 30 de noviembre a partir de las 18:45 horas, justo después de 'Valle Salvaje'.

En el próximo episodio, Curro en pone en máxima alerta: Trini ha desaparecido de la habitación de la posada en la que debe permanecer encerrada por su seguridad. ¿Qué ha ocurrido con la muchacha? Mientras, Teresa le confiesa a Tomasa que su hermana estuvo muy enferma, pues una herida a la que no le prestó atención le provocó el tétanos y estuvo a punto de perder la vida, y que a partir de ahí cambió radicalmente y se convirtió en una persona mucho más bondadosa y paciente.

Julio le revela a Máximo que no ha podido hacer el encargo y no duda en echarle la culpa al señor Pellicer. Por su parte, Ciro se encara con Lorenzo y este le hace ver que tienen que encontrar la manera de conseguir más planos antes de que la Logia les empiece a pedir cuentas. Y justo descubren que Julieta les está escuchando al otro lado.

Leocadia no duda en interrogar a Máximo sobre Curro y él insiste en que no le ha pedido ningún trabajo. Ángela se queda descolocada al descubrirlo porque su marido le ha manifestado lo contrario. Mientras, María Fernández le avanza a Petra que Candela será la futura cocinera de los señores de Buena Esperanza.

Manuel habla con Jacobo y le deja entrever que ha notado cierta tensión en su relación con Martina y él le afirma que últimamente no están bien las cosas entre ellos y que tiene la sensación de que está todo perdido. Finalmente, Lorenzo se enfrenta con Julieta: quiere saber si ha sido Máximo quien le ha pedido que les espíe a él y a su marido. La escena da lugar a una situación incómoda y agresiva para la joven.

Resumen de los capítulos de 'La Promesa' de este viernes 27 de noviembre

Lorenzo acepta el ritmo de Ciro para entregar los planos: poco a poco. Es importante que nadie los eche en falta. Además, Máximo le advierte que le está vigilando… Curro consigue una habitación para Trini en la posada a la espera de que el juez acepte el caso y la llame a declarar. Pero aquí no podrá recibir visitas, ¿aguantará el encierro?

Ángela interroga a Curro por la cena que dijo tener la noche anterior. Él da un relato vago y cuando ella propone pasar un rato juntos, él vuelve a escaquearse: Máximo le ha pedido una reunión. Ángela intuye que le pasa algo que no le cuenta… ¿Descubrirá finalmente la verdad?

Tomasa inicia un acercamiento a Samuel, le recuerda al padre Tiago, un buen hombre, el cura que tanto le alivió a ella en el pasado. Samuel se ofrece a confesarla, pero de momento, la mujer declina la oferta. Petra advierte a Samuel que tenga cuidado... Martina está de buen humor, parece feliz. ¿Ha cambiado algo de su situación? ¿Ha tomado alguna decisión? Adriano y ella se besan cuando alguien les interrumpe.

Jacobo sorprende a Martina y Adriano besándose. Lorenzo informa a Ciro de que la logia ya recibió los primeros planos cuando los sorprende Máximo, que advierte a Julieta que los vigile: algo se traen entre manos. Así, ella va al hangar por la noche y sorprende allí a Ciro… y justo llega Lorenzo.

Tomasa pregunta a María y Carlo sobre Samuel, lo que pone a la doncella en alerta: ¿sabe algo de lo que tuvieron? Leocadia duda de que Curro tenga tanto trabajo como dice y pregunta a Máximo. Éste asegura que a él no le está dedicando tiempo. Ricardo necesita pruebas contra Julio, pero lo tiene constantemente encima, así que pide ayuda a Teresa para despistarle.

Julio sorprende a Carlo haciendo una tarea que debería estar haciendo Ricardo, ¿dónde está?, ¿qué trama? Trini sigue esperando en la posada donde no recibe visitas de nadie, solo Curro puede ir a verla. Pero cuando éste llega a la habitación, descubre que no hay nadie.