En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el jueves 19 de noviembre, Adriano y Jacobo no pueden controlar su rabia y terminan pegándose en la cena ante la atónita mirada de toda la familia Luján. Finalmente, el marqués consigue detenerlos ¿Qué les pasa para acabar así? Ricardo no se retracta de su acusación delante de Alonso y Máximo: todos saben que Julio saboteó la boda.

Curro pregunta a Ángela cómo fue en la Joyería Llop, y Ángela cuenta que fueron a otra. Curro tiene que conseguir que Trini identifique a Leocadia. Así que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Julieta y Ciro deciden quedarse, cada uno por su propio motivo que no confiesan al otro. Ella, porque Manuel se ha abierto por fin. Él, porque no puede desobedecer a la logia.

Simona retiene a Candela antes de irse a dormir, mañana tiene la prueba y sabe que la receta que lleva no está bien. Candela lo admite, pero no hay marcha atrás. In extremis, Simona se ofrece a ayudarla toda la noche si hace falta. Trini aparece en la Promesa con un muestrario para enseñárselo a Leocadia… ¡que palidece por completo al verla allí! Tras la confesión de Manuel, Julieta y él recuperan su buena sintonía y…¡se besan de nuevo!

Resumen del capítulo 949 de 'La Promesa' del miércoles 18 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Manuel explica a Julieta cómo murió Jana y que fue Leocadia quien la mató, y no Cruz. Julieta entiende el tremendo dolor que debe estar sintiendo. Se lo cuenta porque no quiere que se vaya de La Promesa: la necesita cerca. Curro despide a Ángela y Leocadia, que van con Martina y Julieta a la joyería. Pero cuando llega a confirmar con Trini si Leocadia es Mercedes del Amor, resulta que no ha aparecido nadie por allí.

La crispación entre Jacobo y Adriano crece y Lorenzo se da cuenta. El capitán consigue pincharlos en la cena hasta que estos… ¡terminan a puñetazo limpio! Candela explica a Tomasa cómo va a hacer su prueba para el trabajo, pero Simona le dice a María que se equivoca con la receta.

Ciro intenta escaquearse de ayudar a la logia, pero Lorenzo se lo deja claro: no va a ninguna parte. Máximo insta a Julio a investigar las habitaciones de Lorenzo y Ciro, sabe que traman algo. Y espolea a Alonso para que expulse a Ricardo del palacio porque no se retracta.