En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el miércoles 18 de noviembre, Manuel explica a Julieta cómo murió Jana y que fue Leocadia quien la mató, y no Cruz. Julieta entiende el tremendo dolor que debe estar sintiendo. Se lo cuenta porque no quiere que se vaya de La Promesa: la necesita cerca. Curro despide a Ángela y Leocadia, que van con Martina y Julieta a la joyería. Pero cuando llega a confirmar con Trini si Leocadia es Mercedes del Amor, resulta que no ha aparecido nadie por allí.

La crispación entre Jacobo y Adriano crece y Lorenzo se da cuenta. El capitán consigue pincharlos en la cena hasta que estos… ¡terminan a puñetazo limpio! Candela explica a Tomasa cómo va a hacer su prueba para el trabajo, pero Simona le dice a María que se equivoca con la receta.

Ciro intenta escaquearse de ayudar a la logia, pero Lorenzo se lo deja claro: no va a ninguna parte. Máximo insta a Julio a investigar las habitaciones de Lorenzo y Ciro, sabe que traman algo. Y espolea a Alonso para que expulse a Ricardo del palacio porque no se retracta.

Resumen del capítulo 948 de 'La Promesa' del martes 17 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Lorenzo explica a Ciro que la logia son unos hombres muy poderosos que quieren espiar la empresa de Manuel. ¡No tienen opción! Ciro está aterrado, pero no sabe cómo huir y aprovecha que Julieta ha dejado el trabajo para proponerle irse de 'La Promesa'. Sorprendentemente, a ella le parece buena idea. Ciro informa a Manuel: piensa marcharse con su esposa.

Curro propone a Ángela que lleve a su madre a mirar joyas para comprarle la que más le guste. Leocadia acepta e invita a Martina y Julieta. Todo es parte del plan; Trini sigue dispuesta a ayudar. Teresa intenta convencer a Julio de interceder por Ricardo ante el duque, sin éxito. Para Julio, quien la hace, la paga.

Martina urge a Jacobo para que llame a su casa, pero él tiene miedo. Simona confirma los rumores: Candela quiere marcharse, pero La Promesa no será lo mismo sin ella. Manuel aparece en la habitación de Julieta para evitar que se marche y confiesa toda la verdad: ha estado tan raro porque recientemente ha descubierto quién mató a Jana.