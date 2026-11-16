'La Promesa', avance capítulo 948 del martes 17 de noviembre en RTVE: El anuncio de tres marchas y Manuel decide confesar toda la verdad

En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el martes 17 de noviembre, Lorenzo explica a Ciro que la logia son unos hombres muy poderosos que quieren espiar la empresa de Manuel. ¡No tienen opción! Ciro está aterrado, pero no sabe cómo huir y aprovecha que Julieta ha dejado el trabajo para proponerle irse de 'La Promesa'. Sorprendentemente, a ella le parece buena idea. Ciro informa a Manuel: piensa marcharse con su esposa.

Curro propone a Ángela que lleve a su madre a mirar joyas para comprarle la que más le guste. Leocadia acepta e invita a Martina y Julieta. Todo es parte del plan; Trini sigue dispuesta a ayudar. Teresa intenta convencer a Julio de interceder por Ricardo ante el duque, sin éxito. Para Julio, quien la hace, la paga.

Martina urge a Jacobo para que llame a su casa, pero él tiene miedo. Simona confirma los rumores: Candela quiere marcharse, pero La Promesa no será lo mismo sin ella. Manuel aparece en la habitación de Julieta para evitar que se marche y confiesa toda la verdad: ha estado tan raro porque recientemente ha descubierto quién mató a Jana.

Resumen del capítulo 947 de 'La Promesa' del lunes 16 de noviembre

Trini, de la joyería Llop, acepta ayudar a Curro y esta asegura que reconocería a Mercedes del Amor si la viera. Ahora, el joven tiene que llevar a Leocadia ante ella sin levantar sospechas. ¿De qué forma? Hará creer a Ángela que quiere reconducir la relación con su madre.

María Fernández y Carlo convencen a la Guardia Civil, con la ayuda de Samuel, de que Jana está bien viviendo con ellos. Menos mal que se casaron. Ciro no intenta convencer a Julieta de volver a trabajar, sino todo lo contrario. Ella reprende a Manuel por enviar a su marido, reiterando que no quiere trabajar con él.

Martina asegura a María y a las cocineras que Adriano y Jacobo se llevan bien, pero pronto tiene que ponerse a mediar por otra discusión entre ambos. Insta a Jacobo a llamar a su casa para que se informe, quizás puedan evitar la boda. Candela informa a Simona de que se ha postulado en otra casa. ¿Terminará marchándose de 'La Promesa'? Vuelve Lorenzo y cuenta a Ciro quien lo citó realmente: ¡la logia!