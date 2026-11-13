'La Promesa', avance capítulo 947 del lunes 16 de noviembre en RTVE: La súplica de Manuel a Julieta y una reunión peligrosa

En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el lunes 16 de noviembre a partir de las 18:45 horas, Ciro le reconoce a Julieta que fue Manuel quien le pidió que le convenciera para que regrese al trabajo aunque él asegura que está de acuerdo en su decisión de dejarlo.

Después, Julieta habla con Manuel y comprueba que la mayor prueba de que ha pasado algo entre ellos es que no son capaces de mirarse a la cara y de hablarse con sinceridad. Y él no duda en rogarle que por favor no se vaya ni le deje solo en el trabajo.

Martina trata de saber que ha pasado entre Jacobo y Adriano pues no se cree que no haya sucedido nada entre ambos pues María Fernández les ha visto que han estado a punto de llegar a las manos. Tras ello, Jacobo presiona a Martina para saber si se va a casar con él y le va a ayudar o si solo o no.

Pellicer trata de tranquilizar a Teresa por la aparición de la Guardia Civil y deja claro que no hay nada por lo que preocuparse porque María Fernández y Carlo ya están casados y la niña está en buenas manos. Pero Teresa cree que se pueden inventar cualquier excusa para arrebatarles a Janita. Por otro lado, Teresa se planta con Julio.

Candela insiste a Simona que quiere crecer y avanzar profesionalmente y que se ha presentado a un puesto en otro palacio. Por su parte, Curro muestra a Pía el problema para conseguir que Leocadia acuda a la Joyería Llop.

Finalmente, Lorenzo regresa y le agradece a Ciro que haya mantenido silencio y no haya revelado sus temores porque ha estado en una reunión secreta y también peligrosa.

Resumen del capítulo 946 de 'La Promesa' del viernes 13 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Manuel intenta convencer a Julieta de que no deje el trabajo, pero Ciro interrumpe; al volver, mira con pena su escritorio vacío y convence a Ciro de que la haga regresar.

Pía y Curro leen con pudor las cartas de Leocadia y Cristóbal sin sacar nada en claro. Por ello, el muchacho decide volver a la Joyería Llop en busca de Trini, y le pide ayuda. Leocadia pide disculpas a Curro por intervenir contra su título, pero él no las acepta.

Martina no tiene ninguna duda: ayudará a Jacobo. Petra confiesa a María que pensó que Samuel se había suicidado, y esta se lo cuenta, preocupada, a Carlo. Deben ayudarle a recuperar la felicidad. Candela se muestra sumisa con Simona por miedo a represalias, pero pide un cambio de libranza para no coincidir con ella. Parece que la relación no se va a recuperar. Y de repente, la Guardia Civil llega al palacio preguntando por Janita. ¿Qué ocurre?