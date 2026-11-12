'La Promesa', avance capítulo 946 del viernes 13 de noviembre en RTVE: La llegada de la Guardia Civil y el giro de Curro

'La Promesa' ha retomado este jueves su horario habitual en La 1 después de su parón del martes por la retransmisión del funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes en Urda y de que este miércoles con motivo de la huelga general adelantara su horario de emisión.

En el próximo episodio de 'La Promesa', que se verá este viernes 13 de noviembre, Manuel intenta convencer a Julieta de que no deje el trabajo, pero Ciro interrumpe; al volver, mira con pena su escritorio vacío y convence a Ciro de que la haga regresar.

Pía y Curro leen con pudor las cartas de Leocadia y Cristóbal sin sacar nada en claro. Por ello, el muchacho decide volver a la Joyería Llop en busca de Trini, y le pide ayuda. Leocadia pide disculpas a Curro por intervenir contra su título, pero él no las acepta.

Martina no tiene ninguna duda: ayudará a Jacobo. Petra confiesa a María que pensó que Samuel se había suicidado, y esta se lo cuenta, preocupada, a Carlo. Deben ayudarle a recuperar la felicidad. Candela se muestra sumisa con Simona por miedo a represalias, pero pide un cambio de libranza para no coincidir con ella. Parece que la relación no se va a recuperar. Y de repente, la Guardia Civil llega al palacio preguntando por Janita. ¿Qué ocurre?

Resumen del capítulo 945 de 'La Promesa' del jueves 12 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Samuel tranquiliza a Petra, solo estaba descansando: jamás se quitaría la vida. El cura cree que Carlo, María y Janita pueden ser felices, se les ve cada vez mejor. Curro le quita a Manuel la idea de matar a Leocadia. Se centrarán en encontrar pruebas: buscan cartas de la señora de Figueroa a Cristóbal, y encuentran las de Mercedes del Amor.

Teresa abronca a las cocineras por su mala relación con una amenaza directa a sus empleos. La situación del trío está muy tensa y Jacobo y Adriano hablan para mantener su amistad pase lo que pase, pues Martina ha decidido que le contará a Alonso la verdad.

El marqués recrimina a Leocadia el intento de impedir el título de Curro y la insta a disculparse. Pero la mujer opta por ganarse a su hija: llora ante Ángela y asegura que Curro seguirá hostigándola hasta apartarla de ella. Máximo intercepta a Ricardo por sus acusaciones hacia Julio: retráctese o demuéstrelo. Julieta informa a Manuel de una drástica decisión: ha decidido dejar de trabajar para él.