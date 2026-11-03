La pregunta de Manu Sánchez a Gonzalo Miró que le puso contra la espada y la pared en 'El perro andaluz' de TVE: "Si Puente fuera ministro del PP, ¿opinarías lo mismo?"

Después de que la entrega del pasado jueves de 'El perro andaluz' fuera cancelada por la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), TVE emitió un programa especial este lunes, 2 de noviembre. Gonzalo Miró y Pasión Vega fueron los invitados que pisaron el plató para ser entrevistados por Manu Sánchez.

Gonzalo Miró ha seguido muy de cerca el accidente de trenes de Alta Velocidad, ya que cada tarde ha abordado las últimas noticias al respecto en 'Malas Lenguas', por eso, el cómico sevillano no dudó en sacar a coalición el tema y formularle una pregunta muy directa: ¿Cree que Óscar Puente debería dimitir? El invitado contestó con total sinceridad: "Yo creo que pedir dimisiones cuando todavía no se sabe qué ha pasado me parece irresponsable, en general".

"Creo que lo importante es saber qué es lo que ha ocurrido, qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir y quién tiene que ser la persona o las personas para tomar esas decisiones. Pero es que hablamos sin saber porque realmente aquí especialistas en trenes no somos ninguno", aseguró el presentador de 'Malas Lenguas'. Aunque, en su opinión, "lo que se necesita es un cambio de modelo. No sé si con el hecho de cambiar una cara por otra es razonable".

Respecto al ministro de Transportes, Gonzalo Miró opinó lo siguiente: "Óscar Puente yo entiendo que genera mucha animadversión a mucha gente, es muy de filias y fobias. Yo creo que hay a mucha gente a la que también le gusta, pero por lo menos es un tipo que explicaciones da, eso no se le puede reprochar nada". Y es que, tal y como recordó, "no son muy dados los responsables de los dramas a ponerse, no ya a dar una explicación, sino a aceptar preguntas sin límite de los periodistas. Y esto por lo menos hay que reconocer que es de agradecer".

Manu Sánchez pone en un aprieto a Gonzalo Miró durante su entrevista

"Si fuera ministro del PP, ¿estarías opinando lo mismo?", quiso saber Manu Sánchez, poniendo en una embarazosa situación a su invitado, que reconoció: "Bueno, puede que tengas razón. Yo no voy a pecar de hipocresía". Sin embargo, insistió en su razonamiento: "Primero hay que saber qué es lo que ha pasado, que no sabemos que ha pasado. Sabemos una parte, pero las razones que han llevado a que eso ocurra ¿cuáles son? ¿Es el modelo el que no funciona?".

"Tú quitas a Óscar Puente y pones a otro y entonces ¿esto ya no pasa? A lo mejor sigue pasando, no lo sabemos. No sé si es una cuestión de que el máximo responsable sea el ministro", aseguró Gonzalo Miró, que dijo no entender "la prisa" de pedir la dimisión del ministro: "Eso de pedir dimisiones a los tres días ¿por qué? Porque anda que no hay casos de gente que no ha dimitido y hace años de los dramas que han generado".

El presentador de 'El perro andaluz' le recordó que, hace apenas nueve meses, ocurrió la tragedia de Adamuz: "Es verdad que aquí hay un poco la sensación de que no es a los tres días sino que es a los ocho meses y tres días. Es como, después de Adamuz, otra vez". "¿Y tu crees que con otro ministro no hubiera pasado?", le preguntó Miró. A lo que el cómico respondió: "No lo sé, pero yo sí que creo que los políticos, después está las responsabilidades penales, pero la responsabilidad política, si cuando todo va muy bien se cuelgan las medallas, cuando todo va muy mal igual hay que asumirlo".

Gonzalo Miró analiza las peticiones de dimisión de Óscar Puente tras la tragedia ferroviaria.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/ZwVjfdTwxn — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 2, 2026

¿Cree Gonzalo Miró que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones?

A raíz de esto, Gonzalo Miró lanzó una reflexión: "Estoy escuchando últimamente, estos días, a los expertos realmente en la materia de que los políticos muchas veces se dan mucha prisa en hacer inauguraciones porque cortan la cinta y salen en la foto, pero que luego meter pasta en los mantenimientos de los servicios, eso no sale en la foto. Entonces están los expertos diciendo 'hombre, es que a lo mejor lo que hay que vigilar es eso, ¿no?'. No las privatizaciones, sino las inversiones, y eso es verdad que como no da votos…".

Por último, Manu Sánchez le formuló la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este instante: "¿Tú crees que ha perdido Sánchez las elecciones con esta tragedia?". Tras pensárselo un segundo, él contestó: "No, no, no. Yo creo que todavía queda tiempo. Creo que vivimos en una época en el que todo se mide con tanta prontitud. Fíjate como estaban las cosas hace dos meses, ni de broma. Hace diez días, parece que sí, que iba a ser el más votado. Ahora de repente otro drama. Bueno quedan cuatro semanas. Yo creo que lo importante de las crisis es saber gestionarlas. No solo el hecho de que una crisis vaya a terminar contigo sino de cómo la gestionas", sentenció Gonzalo Miró.