La marca 'Pasapalabra', en peligro en Atresmedia: La EUIPO da la razón a Mediaset tras su recurso para arrebatarla a ITV

La guerra entre Mediaset y Atresmedia por 'Pasapalabra' escribe un nuevo capítulo y da un nuevo vuelco. Después de que el grupo con sede en Fuencarral recuperara los derechos de 'El Rosco' y haya lanzado 'Rueda la letra' con la prueba estrella, ahora la batalla por los derechos de la marca da un paso más allá con la resolución de la EUIPO.

Así, tal y como avanza El Confidencial, la Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha confirmado la nulidad por "mala fe" del registro comunitario que la productora británica ITV obtuvo en 2009, según la resolución del pasado 13 de octubre a la que ha tenido acceso el citado medio.

De esta forma, dicho organismo europeo ha llegado a la conclusión de que ITV intentó monopolizar una denominación que en realidad había creado su antiguo socio italiano, Reti Televisive Italiane (RTI), perteneciente al grupo Mediaset. "El titular de la marca de la UE pretendía claramente monopolizar el término 'Pasapalabra' en toda la Unión Europea, incluida Italia", señala el texto elaborado por la EUIPO.

En este sentido, la entidad que gestiona los derechos de las marcas y patentes a nivel continental considera que la conducta llevada a cabo por ITV ha sido deshonesta, pues la solicitud "abarca también el mercado italiano y es muy similar a la marca italiana 'PASSAPAROLA'", de la que pretendía beneficiarse en reconocimiento y notoriedad.

Cabe destacarse que la resolución no es firme todavía. Ahora, ITV puede recurrir ante el Tribunal General de la UE y, después, ante el TJUE. Sin embargo, las estadísticas de la EUIPO no están a su favor, pues el 83,7% de los recursos contra la Oficina Europea se han desestimado. En el caso de que la decisión sea definitiva o la compañía británica se dé por vencida, Atresmedia tendría que llegar a un acuerdo con Mediaset para poder seguir utilizando la marca de 'Pasapalabra' en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. Algo que es improbable y remoto porque su intención pasa por recuperarla para Telecinco.

El origen del conflicto con 'Pasapalabra' más allá de El Rosco

Este nuevo varapalo para Atresmedia con 'Pasapalabra' llega después de que el pasado mes de mayo Mediaset ya diera cuenta en un encuentro con diversos medios de comunicación, en el que estuvo El Televisero, de sus próximos planes y de su intención de luchar por recuperar los derechos de la marcha ante la EUIPO.

Para mover esta inesperada ficha, Mediaset se amparaba en lo que recogen dos sentencias, entre ellas la última del Supremo. En definitiva, se entiende que el término "Pasapalabra" viene derivado de 'El Rosco' por la acción de sus concursantes de reservarse el derecho a contestar si no conocen la respuesta correcta que se está buscando a partir de una definición. Por eso, el grupo de comunicación entiende que lo justo es recuperar la marca en cuestión ahora que poseen los derechos en exclusiva del abecedario circular tras un acuerdo con MC&F.

En la sentencia del alto tribunal figura que la primera versión del concurso con 'El Rosco' fue la italiana (1999) con el nombre 'Passaparola'. Al hilo, Mediaset defiende que esta denominación fue realmente acuñada por ellos mismos en Italia por la razón anteriormente explicada. Es decir, ITV Studios nunca fue la autora de ese concepto comercial. Se presentó con las pruebas de su propiedad intelectual basadas en 'The Alphabet Game', pero no bajo tal firma, que surgió originalmente en Canale 5 durante el proceso de adaptación.

Sin embargo, más tarde, la factoría británica se convirtió en dueña de esa marca creada por Mediaset Italia al registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas. En la actualidad, sigue siendo titular formal de 'Pasapalabra' como nombre, pero eso ahora puede cambiar con la resolución de la EUIPO que nos ocupa.

MC&F y Mediaset demandaron a ITV por 'ALaZ' y Atresmedia valoró hacerlo por las similitudes de 'Rueda la letra'

Por otro lado, cabe recordar también que la productora holandesa MC&F, con el apoyo de Mediaset, ha emprendido acciones legales contra Atresmedia e ITV Studios al considerar que la mecánica de 'AlaZ' contiene grandes similitudes con 'El Rosco' que Antena 3 y 'Pasapalabra' ya no pueden emitir tras la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de mayo.

Y es que el grupo de comunicación italiano ve claro que Antena 3 y la factoría británica ITV no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en emisión desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma.

Paralelamente, desde Atresmedia e ITV Studios también anunciaron que estudiarían emprender acciones legales contra Mediaset y Bulldog TV por los supuestos parecidos de 'Rueda la letra' con buena parte de la mecánica de 'Pasapalabra' y algunas de sus pruebas; como 'Cantando espero', que guarda muchas similitudes con La Pista Musical del concurso de Antena 3.