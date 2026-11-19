La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado este jueves los tres recursos que interpuso Vox contra RTVE por diferentes razones. Dos de ellas, por haberse presentado fuera de plazo y la tercera de ellas ha sido desestimada por el organismo por no apreciar vulneración de la normativa electoral.

La primera denuncia que interpuso el partido de ultraderecha contra RTVE fue por la difusión en 'Malas Lenguas' de imágenes de Santiago Abascal y Álvaro Zancajo cuando informaban de la operación policial contra Núcleo Nacional. Cabe recordar que el programa presentado por Gonzalo Miró y Esther Palomera en La 2 ya pidió perdón por ello asegurando que se trató de un error técnico.

En su acusación, Vox defendía que la utilización de sus imágenes junto a la noticia sobre una organización investigada por delitos de odio podía generar una asociación entre el partido y Núcleo Nacional pudiendo perjudicar así la imagen del partido en plena campaña electoral y vulnerar la neutralidad informativa. Sin embargo, la JEC ha inadmitido esta denuncia por haberse presentado fuera del plazo de 48 horas y porque RTVE ya había retirado dichas imágenes.

La segunda denuncia era por lo emitido también en 'Malas Lenguas Noche' el sábado 7 de noviembre. En concreto, el partido cuestionó la información del programa por vincular a Santiago Abascal con una pancarta de contenido franquista. Algo sobre lo que ya se quejó el líder de Vox en su visita a 'La Revuelta' y por lo que solicitaba una rectificación, la retirada del contenido y la apertura de un expediente sancionador. En este caso, la JEC considera que también presentó su recurso fuera de tiempo y que RTVE ya había retirado sus imágenes. Además, Jesús Cintora también pidió disculpas en el programa el pasado sábado.

La última reclamación de Vox a la JEC era la relativa a 'La Revuelta'. En este caso, la formación de ultraderecha denunció a RTVE y al programa de David Broncano por haber recortado en torno a 40 minutos de la entrevista de Santiago Abascal y por no haberla publicado en RTVE Play. Asimismo, también acusaba al programa de tener "secuestradas" dichas imágenes al negarse a dárselas. Por si fuera poco, también reclamaban las interrupciones que le hizo Broncano al político.

Así, desde Vox se quejaban ante la Junta Electoral porque consideraban que todo esto perjudicaba la exposición electoral del partido y que una vez más se saltaba las normas de neutralidad e igualdad. Pero una vez más, Vox se ha llevado un duro varapalo pues la JEC ha considerado que no se acredita un trato discriminatorio ni una vulneración electoral y que la edición de la entrevista y su recorte se enmarca en la autonomía editorial del programa y que forma parte de la dinámica habitual del espacio con todos sus invitados, también las entrevistas de otros líderes políticos como Pedro Sánchez, Irene Montero y Gabriel Rufián o Ada Colau.

Tras la resolución de la JEC, José Pablo López, el presidente de RTVE no ha dudado en compartir la noticia a través de su cuenta en "X". "La Junta Electoral Central tumba los tres recursos de Vox contra RTVE. El organismo desestima la reclamación para emitir los 40 minutos editados de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Archiva también otras dos denuncias contra Malas Lenguas. La JEC avala el criterio profesional de la radiotelevisión pública", ha expuesto el directivo.