Tras ofrecer la semana pasada la hoguera de solteros y las hogueras finales de 'La Isla de las Tentaciones 11' en triple sesión, Telecinco encara ya la recta final del reality que presenta Sandra Barneda con la emisión de los reencuentros de las parejas seis meses después y su primer debate final con la participación de las parejas.

Así, este lunes Telecinco ofrecerá en una única entrega el reencuentro seis meses después de todas las parejas que han participado en esta edición a partir de las 23:15 horas contra la final de 'MasterChef Celebrity Legends' en La 1. Mientras que este martes llegará el primer debate final con Sandra Barneda también a partir de las 23:15 horas.

Todo ello enmarcado en una semana especial de realitys en Telecinco que concluirá este miércoles con el estreno de la novena edición de 'GH VIP' con Jorge Javier Vázquez a partir de las 22:00 horas y la entrada en la casa de Tres Cantos de sus concursantes famosos, entre los que se encuentran rostros como Belén Esteban, Karmele Marchante, Raquel Bollo, Pipi Estrada o Raquel Mosquera.

Así será el reencuentro seis meses después de 'La Isla de las Tentaciones 11'

Gema y Rubén volverán a verse después de una hoguera final en la que ella decidió abandonar la experiencia sola, poniendo fin a una relación marcada por los desencuentros y la pérdida de confianza. Ambos harán balance de estos meses y de cómo han afrontado su separación. Las incorporaciones de Javi, Nieves y Nataly darán paso a nuevas explicaciones y enfrentamientos sobre lo sucedido dentro y fuera de las villas. ¿Qué ha ocurrido entre Gema y Javi desde su regreso a España? ¿Habrán conseguido Gema y Rubén cerrar definitivamente su historia?

También regresarán Miguel y Mara, que abandonaron la experiencia tras una hoguera de confrontación. Sus versiones sobre lo sucedido durante estos meses y sus respectivas relaciones sentimentales provocarán un nuevo enfrentamiento, al que se sumará Juanpi. ¿En qué punto se encuentra la relación entre Mara y Juanpi? ¿Qué nuevas conexiones sentimentales podrían haber surgido tras su paso por la isla?

Por su parte, Paola y Sergio se reencontrarán después de una hoguera final en la que él decidió abandonar la experiencia con Irini. La posterior incorporación de Irini y Josué sacará a la luz nuevas informaciones y versiones enfrentadas. ¿Qué ha sucedido realmente durante estos meses?

Náyades y Nacho también volverán a verse tras la decisión de ella de abandonar la experiencia con Andrea, que finalmente optó por marcharse solo. Los dos explicarán cómo han vivido estos meses y qué relación mantienen actualmente, en un encuentro al que se incorporarán Paula Colubi y Andrea. Los contactos entre antiguos protagonistas y las dudas sobre la sinceridad de algunas relaciones desencadenarán nuevos enfrentamientos. ¿Qué ha ocurrido entre Náyades y Andrea desde su regreso a España? ¿Qué revelaciones pondrán a prueba la confianza entre ellos?

Por último, Paula y Kico se sentarán de nuevo ante Sandra Barneda después de que ella decidiera abandonar sola la experiencia, pese a los sentimientos que ambos manifestaron durante su hoguera final. La pareja explicará qué ocurrió tras su regreso a España y cómo ha afrontado las consecuencias de su paso por las villas, en un encuentro marcado por la emoción y los reproches. La entrada de Fran reabrirá las diferencias surgidas durante la experiencia. ¿Habrán conseguido Paula y Kico superar lo sucedido y encontrar una nueva oportunidad para su relación?