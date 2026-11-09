La inesperada crítica de Juan Soto Ivars ante el veto de Abascal al público de 'La Revuelta' pone voz a muchos: "No entiendo nada"

Juan Soto Ivars se ha pronunciado sobre el veto de Santiago Abascal al público habitual de 'La Revuelta'. El líder de Vox, temeroso con la posibilidad de que el perfil marcadamente progresista del programa de David Broncano derivara en abucheos o manifestaciones de protesta, ha exigido desconvocar a los asistentes previstos y llevar a simpatizantes.

La propuesta trasladada por la formación ultraderechista fue rechazada por RTVE, con la que se acordó un plan B, que pasaba por dejar la selección del público en manos de una agencia para que realizara un casting y eligiera al nuevo público.

Sin embargo, la opción alternativa no dista demasiado de lo que fue la primigenia proposición de la ultraderecha. La selección de espectadores mediante casting ha resultado ser una lista aprobada por Vox y luego remitida a la productora de 'La Revuelta' según ha informado La Séptima.

En definitiva, una congregación de espectadores ad hoc para recibir a Santiago Abascal en el teatro Albéniz sin riesgos y sin episodios incómodos. Algo que ha causado un profundo malestar entre los seguidores del formato de Broncano, que se han mostrado decepcionados con esta cesión.

Pero esa crítica no solo se ha producido desde la izquierda. Rostros mediáticos de la derecha como Juan Soto Ivars también han cuestionado esta imposición de Vox y Abascal. "Si el público habitual de 'La Revuelta' no va porque no quiere Vox, Vox falla", sentencia en primer lugar.

"¿Para qué quieres aplausos ahí? Vox se vende como víctima y detesta TVE. Un público hostil en TVE, como el que se comió a la pobre Mariló Montero, sería un regalo de campaña para Vox. No entiendo nada", ha reflexionado el colaborador y escritor en 'X'.