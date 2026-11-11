La huelga altera la programación de RTVE, que tiene que interrumpir la emisión con Gemma Nierga en La 2: "No podemos hacer nuestro trabajo"

La Huelga General en España este 11-N también se está dejando sentir en televisión. Las cadenas, que funcionan en servicios mínimos, avisan mediante un rótulo en pantalla de que la programación habitual puede verse alterada con motivo del parón. Lo hemos visto en RTVE, Mediaset o Atresmedia.

De momento, la jornada está transcurriendo con normalidad. Aunque, en el terreno de los medios, sí hay que destacar que se ha registrado un piquete en pleno plató del formato matinal de Gemma Nierga. Cuando iba a arrancar la emisión de 'Cafè d'idees' en La 2Cat de RTVE, un grupo de manifestantes se ha plantado con pancartas.

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"No podemos emitir el programa porque un grupo de manifestantes ha entrado al plató en el marco de la huelga general. Los periodistas somos considerados servicio esencial, pero hoy no podemos hacer nuestro trabajo", ha denunciado la periodista y presentadora ante los gritos de los que han secundado esa protesta.

🔴 L'emissió del programa es veu alterada per les afectacions de la vaga general de l'#11N



Un piquet ha ocupat el plató i impedeix emetre el @cafedidees_rtve



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Esto ha provocado una variación en la emisión, que se ha retomado más tarde con un alegato de Gemma Nierga en el que ha instado a que se permitiera desarrollar el trabajo. "Es un programa de información y de servicio público", ha defendido, aludiendo a los servicios mínimos y a una programación especial preparada exclusivamente para informar de la huelga y para cumplir con el derecho de información que tiene la ciudadanía. Una labor con "personal asignado como servicio mínimo por RTVE". "No podemos hacer nuestro trabajo", ha reiterado la comunicadora.

🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N



Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina



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De este suceso ha informado Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' de TVE, que se ha permitido una aclaración sobre la continuidad de su espacio nada más empezar: "Este programa, tienen que saber, se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro". Se ha tratado de una edición especial del magacín matutino de La 1 en la que se ha hecho seguimiento de cómo se desarrollaban las primeras horas de esta huelga general.

Por otro lado, dentro de las afectaciones en el ámbito audiovisual, hay que resaltar que Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía'. Las emisiones del canal autonómico andaluz se venían desarrollando con normalidad desde medianoche y se han cortado abruptamente sobre las 08.20 horas.

Así, la pantalla ha quedado totalmente oscura con el siguiente rótulo sobreimpresionado: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias". No se aclara cuándo se reanudará la transmisión.