La 1 de RTVE se pegó este martes 24 de noviembre un atracón en audiencias con los desorbitados resultados que alcanzaron 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360', el incombustible e imbatible tándem de las mañanas del canal estatal que ostenta cada día un liderazgo hegemónico sobre su principal competencia.

En el caso del programa informativo conducido por Silvia Intxaurrondo, se disparó a un impresionante 24,1% de cuota de pantalla, traduciéndose en más de medio millón de telespectadores de media en una franja que, como saben, es de muy bajo consumo en televisión. Se alzó como el quinto programa más visto del año y uno de los de mayor cuota. Ese índice de share se elevó a un 26,3% si sumamos el 2,2% en simulcast con el Canal 24 horas.

De este modo, hablamos de una subida de casi tres puntos y medio respecto al 20,7% que firmó 'La hora de La 1' en su entrega del lunes. Y en ello tuvo mucho que ver la expectación ante la respuesta de la periodista y presentadora tras haber sido sancionada por la Junta Electoral Central, que ha estimado la denuncia de Vox por su reflexión sobre si la ultraderecha debía tener espacio en RTVE.

Un expediente que los integrantes conservadores del organismo abrieron en contra del veredicto de los letrados y que ha levantado una ola de indignación en el sector periodístico. Es más, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha impugnado esta resolución y ha instado a retirarla por tratarse de "una respuesta desproporcionada" y contraria a la libertad de expresión.

Y es que esta ofensiva de la JEC contra Silvia Intxaurrondo sienta un "preocupante" precedente, pues es la primera vez que se expide un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate en el que tuvieron cabida todo tipo de opiniones y que garantizó el principio de pluralidad.

Pues bien, con esta gran polémica de fondo, la audiencia mostró su espaldarazo absoluto a la comunicadora vasca, otorgándole, como apuntamos, uno de los mayores registros históricos. Más de 1,8 millones de contactos únicos sintonizaron en algún momento con la retransmisión de 'La hora de La 1'.

Silvia Intxaurrondo y su @LaHoraTVE es LÍDER ABSOLUTO en la mañana de @la1_tve con un 24.1% de share y una media de 520.000 espectadores



➡️ Su 5º programa + visto del año



➡️ Más de 1.8 millones de espectadores únicos



➡️ Suma un 2.2% en el Canal 24H#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/JkFrhYNTcS — Dos30' (@Dos30TV) November 25, 2026

Después, 'Mañaneros 360', con Jesús Cintora al frente y con el asunto de Intxaurrondo como tema central, también arrasó con todo al registrar un atronador 21,5% de cuota y al congregar a 733.000 espectadores de media. Fue líder de su franja a años luz de sus adversarios más inmediatos: 'Espejo Público' (13,8%) en Antena 3, 'El programa de Ana Rosa' (10,3%) y 'El Tiempo Justo' (8%) en Telecinco, 'En boca de todos' (11,2%) en Cuatro o 'Al Rojo Vivo' (5,6%) en La Sexta. Más de 2,6 millones de televidentes conectaron a lo largo del programa.

#Mañaneros360 ARRASA en la mañana con su cuarto mejor dato del año al registrar un 21.5% de share y una media de 733.000 espectadores en @la1_tve



➡️ LÍDER DE SU FRANJA



➡️ Más de 2.6 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6rn48kUd2P — Dos30' (@Dos30TV) November 25, 2026

La Sexta tropieza en su debate entre Ada Colau (Frente Amplio) y Xavier Albiol (PP)

Por otro lado, mención aparte merece el especial de 'El Objetivo' con el debate a dos, moderado por Ana Pastor, que protagonizaron Ada Colau, la candidata del Frente Amplio, y Xavier Albiol, alcalde de Badalona y candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona.

Sin embargo, aunque se trató de una cita relevante a escasos días de las elecciones generales del 29-N, no contó con el beneplácito del público y se quedó muy lejos de las cifras del primer debate electoral organizado por La Sexta con Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio), que logró un destacado 11,9% y una media de más de 1,3 millones de telespectadores.



Y es que la emisión se conformó con un pobre 4,6% de share y reunió a apenas 299.000 fieles, colocándose incluso por debajo de la media diaria de la cadena en el día, que fue de un 5,7% de cuota. Además, esta oferta se vio duplicada por su rival más directo, 'Código 10' en Cuatro, que volvió a mandar una semana más con un 11,4% y casi 700 mil seguidores.