Karmele Marchante es uno de los fichajes estelares de 'GH VIP 9' junto a Belén Esteban. La noticia sobre su participación la ofrecimos en exclusiva en El Televisero. Así, la periodista y colaboradora vuelve a la primera línea mediática, con la gran exposición que supone este reality, tras su reciente participación en programas como 'De Viernes' y 'De Lunes a Viernes'.

A sus 80 años de edad, la televisiva catalana se convertirá en la participante más veterana de la historia del formato de convivencia, superando a exconcursantes como la cantante Karina o la comunicadora mexicana Laura Bozzo, que -recordemos- formaron parte de 'Gran Hermano VIP 8' en 2023.

Su longevidad no es la única singularidad, pues hay que recordar la cruzada de Karmele Marchante con Jorge Javier Vázquez, el presentador titular de las galas. Esta circunstancia ha dado lugar a un reencuentro de altísimo voltaje entre ambos que, sin duda, ha sido motivo de expectación entre los telespectadores de Telecinco.

Y es que no son baladíes los gravísimos ataques que la periodista vertió contra el conductor de Mediaset, al que, sin ningún tipo de reparo, llamó "enano psicópata" y al que acusó de ejercer "maltrato" en 'Sálvame'. Ocurrió en el año 2020 a través de diversas publicaciones que 'X', antes Twitter.

"Me acaban de avisar que el cocainómano y ladrón de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados que como me mencionen canto", empezó escribiendo Karmele Marchante en su cuenta oficial y en alusión a Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez, por aludir a ella en el extinto espacio de corazón.

La ahora concursante de 'GH VIP 9' dijo que ambos eran "misóginos, maltratadores, ególatras, desdichados y abandonados" y se atrevió a afirmar que uno le daba "al alcohol" y el otro "al polvo". Pero las duras referencias a Jorge Javier, al que también tildó de "narcisista", no se quedaron ahí ni mucho menos. "Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras", declaró Marchante, deslizando asuntos muy serios.

Y para rematar en su embestida contra el comunicador estrella de Telecinco, Karmele Marchante le incluyó en sus incendiarias acusaciones hacia el programa 'Sálvame': "Había carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s y peleas por la publicidad".

Con estos mimbres, el reencuentro entre la 'gran hermana' y Jorge Javier Vázquez se antojaba muy jugoso, tratándose, sin lugar a dudas, de uno de los platos fuertes de la gala de estreno de la novena temporada de 'GH VIP'.