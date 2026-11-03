La FAPE señala a 'Horizonte' con un comunicado por vulnerar el Código Deontológico en un comentario de su presentadora Carmen Porter

Mientras 'Horizonte' no para de dar alegrías a Mediaset en lo que a audiencias se refiere con máximos y llevando a Cuatro a haber cerrado su mejor mes de octubre; el programa que dirigen y presenta Iker Jiménez y Carmen Porter también sigue siendo un quebradero de cabeza con críticas y denuncias por los comentarios que se oyen cada noche en el programa.

Así, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, vinculada a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha resuelto que Carmen Porter vulneró el Código Deontológico durante una de las entregas de 'Horizonte' en Cuatro. El motivo por el que ha sido cuestionada su labor es por unas declaraciones que realizó sobre las costumbres de los habitantes de Tánger que el organismo considera contrarias al deber de verdad y contraste de fuentes.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando 'Horizonte' emitió un reportaje llamado 'Los campamentos ocultos de Ceuta'. Y en plena tertulia sobre la situación de los asentamientos de las personas que llegaron de Marruecos a Ceuta, Carmen Porter no tuvo reparo en hacer un comentario que ha derivado en la denuncia de la FAPE.

"En Tánger lo hemos visto que son sus costumbres. Allí tú vas por las calles paseando por Tánger y delante de su puerta tienen botellas con pis", llegó a decir Carmen Porter tratando de vincular una supuesta práctica de los marroquíes con las condiciones de salubridad en la ciudad autónoma de las que estaban hablando en el programa que dirige la propia Porter junto a su marido Iker Jiménez.

Comunicado de la FAPE sobre la denuncia a Carmen Porter

Tras estas palabras, una denuncia ante la FAPE ha provocado que la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo haya emitido una resolución sobre lo que se escuchó en 'Horizonte', donde la periodista y presentadora Carmen Porter realizó unas declaraciones sobre ciertas costumbres de los habitantes de Tánger con las que se consideran vulnerados los principios deontológicos por lo que se rige el periodismo.

La persona demandante estima que estas afirmaciones infringen el Código Deontológico en lo que respecta al Criterio I.1 y Artículo 13.d (Deber de verdad y contraste de fuentes), al Criterio I.3 y Artículo 13.f (Deber de rectificación) y al Criterio I.7 y Artículo 7 (Respeto a la dignidad y no discriminación) (RESOLUCIÓN 2026/274).

Sin embargo, tras evaluar todo el caso junto con las alegaciones recibidas, la Comisión acuerda declarar que "la periodista Dª Carmen Porter, en el programa Horizonte emitido en la cadena Cuatro, al afirmar sobre las costumbres de los habitantes de Tánger a la que hace referencia esta resolución, conculcó el Criterio I.1 y el Artículo 13.d (Deber de verdad y contraste de fuentes) del Código Deontológico de la FAPE, sin que se haya detectado el incumpliendo de ninguna otra obligación deontológica en el caso denunciado", no apreciándose la vulneración del derecho de rectificación ni la falta de respeto a la dignidad del pueblo marroquí", según recoge el comunicado emitido por la FAPE.

Cuatro incumple la normativa deontológica en su programa ‘Horizonte’https://t.co/g7r6UlKcqI pic.twitter.com/Oz5zUM8Mww — FAPE (@fape_fape) November 3, 2026

En este sentido, después de que una denunciante pidiera examinar los tres posibles incumplimientos del Código Deontológico de la FAPE: el deber de verdad y contraste de fuentes, la obligación de rectificar informaciones falsas y el respeto a la dignidad y la no discriminación; el organismo ha llegado a la conclusión de que el programa de Cuatro incumplió el primero de esos puntos.