La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha lanzado este martes un comunicado defendiendo a Silvia Intxaurrondo después de que la Junta Electoral Central le haya abierto un expediente sancionador por cuestionar en 'La Hora de La 1' si había que dar voz a Vox en la cadena pública o no. Todo a raíz de la polémica visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta'.

Así, la FAPE ha expresado su "preocupación" ante lo que puede suponer la sanción a una periodista como Silvia Intxaurrondo para la profesión, pues es la primera vez que la JEC se pronuncia en contra de un profesional de la información a título personal. Además, tampoco han dudado en pedir su retirada y el archivo de dicho expediente por tratarse de "una respuesta desproporcionada".

En el texto, la FAPE asegura que hace esta petición "desde el respeto a la función que la ley atribuye a la JEC y sin entrar a valorar el contenido de esas intervenciones, porque no es eso lo que se cuestiona, sino el instrumento elegido: un procedimiento dirigido contra una profesional a título personal, cuando lo que está en juego es una responsabilidad que la ley sitúa en otro lugar".

"Desde la FAPE compartimos que la neutralidad de los medios públicos es exigible. Quienes los sostienen con sus impuestos esperan que traten con pluralidad y proporcionalidad a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que sus profesionales distingan con claridad la información de la opinión, y la Federación mantiene ese criterio sin matices. Pero el artículo 66.1 de la ley electoral encomienda garantizar el pluralismo y la neutralidad informativa en periodo electoral a la organización de los medios públicos y a sus órganos de control, no a cada periodista por separado. Trasladar esa responsabilidad a una persona concreta exige que la conducta reprochable esté definida con precisión, como impone el principio de legalidad sancionadora del artículo 25 de la Constitución", recalcan.

Asimismo, en su escrito, la FAPE considera que existen cauces "más adecuados", y la propia resolución los apunta al reconocer que "las intervenciones se produjeron en el espacio de tertulia y no en el bloque informativo, que adoptaron la forma de preguntas y reflexiones y que la periodista dio paso a posiciones discrepantes".

"La JEC ya requiere a RTVE para que inste a la presentadora a observar esos principios, y si un profesional se excede como moderador, la respuesta corresponde a los responsables editoriales del medio y a su Consejo de Informativos, y, en el plano ético, a los órganos deontológicos de la profesión. Abrir, además, un expediente personal nos parece una respuesta desproporcionada, que añade un reproche formal a unas medidas que ya cumplen la finalidad de preservar la neutralidad", sentencia.

La FAPE señala lo más grave del expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo

Por último, desde la FAPE ponen el foco además en lo que puede suponer este expediente a Silvia Intxaurrondo para el mundo del periodismo, pues creen que "lo más grave es el efecto que un precedente así puede tener sobre la profesión, porque no afecta solo a una periodista ni a un programa, sino a los profesionales de todas las líneas editoriales y de todos los medios públicos, estatales y autonómicos". "El riesgo es que, ante la amenaza de una sanción, muchos opten por la autocensura al tratar asuntos de interés público en campaña, justo cuando la ciudadanía más necesita un debate abierto y plural", añade el texto.

"Por eso, la FAPE sostendrá esta misma posición cualquiera que sea el medio, la línea editorial del profesional afectado o la formación política que presente la denuncia, sin que ello libre a nadie de la crítica deontológica que corresponde a la propia profesión", esgrimen, dejando claro que mantendrán este mismo posicionamiento en el caso de que otro periodista de cualquier otro medio reciba el mismo correctivo por parte de la Junta Electoral en el futuro.

Para acabar, desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España reafirman "su compromiso con el pluralismo, con la independencia de los medios públicos y con el derecho de la ciudadanía a una información libre y veraz".