La entrevista de 'El Hormiguero' a Jordi Wild queda suspendida a una nueva fecha por el cambio de parrilla en Atresmedia este jueves

'El Hormiguero' ha sufrido un inesperado cambio en su plantel de invitados de esta semana tras la confirmación del 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez programado para este jueves 19 de noviembre en Antena 3. Esta cita con los candidatos a la presidencia afecta de lleno a la emisión de Pablo Motos, que se queda fuera de la programación y por ende sin la entrevista a Jordi Wild que él mismo anunció el pasado jueves.

El debate conducido por María Casado y organizado por la Academia de la Televisión ocupará el hueco habitual de Motos en Antena 3 durante este jueves, obligando también al resto de cadenas a reorganizar su programación como es el caso de La 1, que prescindirá de emitir 'La Revuelta' o 'El perro andaluz' en coincidencia con el 'cara a cara'.

'El Hormiguero' aplaza la entrevista de Jordi Wild programada para este jueves ante el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Así, si bien 'El Hormiguero' anunció que Jordi Wild visitaría el programa este jueves tras una semanas marcadas por sus entrevistas a los candidatos a la presidencia en su canal de Youtube, parece que la visita del creador de contenido tendrá que esperar. Según ha podido verificar El Televisero, la entrevista al youtuber será reubicada en un nuevo día sin modificar la lista de invitados ya cerrada para el resto de días de la presente semana, con una nueva fecha que se agendará muy pronto.

En este caso, Pablo Motos reducirá su presencia en Antena 3, conservando sus emisiones de lunes a miércoles con la lista de invitados que ya anunció el pasado jueves. Este lunes recibirá a Carmen Machi para presentar la nueva temporada de 'Celeste' en Movistar Plus, mientras que al martes cederá el espacio de Antena 3 a Estopa y su nuevo álbum de estudio. Y Arturo Pérez-Reverte será finalmente el encargado de cerrar la semana con la presentación de su nueva novela.

La entrevista de Jordi Wild en 'El Hormiguero' se anunció el pasado jueves en un momento clave para el creador de contenido, pues durante toda la semana había crecido la expectación por sus entrevistas en el pódcast 'The Wild Project' a los candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre. Especialmente por la negativa de última hora de Santiago Abascal a realizar la entrevista tras su polémico paso por 'La Revuelta'.

Así, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau han sido los únicos candidatos en someterse a las preguntas del popular youtuber, que denunció las exigencias que el líder de Vox le había impuesto días antes de su entrevista pactada, cargando contra "la falta de profesionalidad" del candidato a la presidencia en un vídeo que acumula más de 43 millones de visualizaciones en la plataforma X.