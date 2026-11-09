La drástica decisión de RTVE ante la entrevista de Abascal en 'La Revuelta': Impone la ley del silencio en todos sus programas

La entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta' este lunes por la noche está trayendo mucha cola. No tanto por su aparición en el formato de entretenimiento de David Broncano, que también, pues son muchas las voces que claman contra el show de RTVE por dar cabida a discursos de ultraderecha; sino por las condiciones que ha exigido de antemano para aceptar la visita de la discordia. Es ante esta circunstancia por la que han arreciado las críticas.

El líder de Vox ha accedido a la invitación con una condición: imponer un veto al público habitual del programa para evitar así el abucheo o cualquier otro tipo de manifestación contraria y combativa durante el desarrollo de la entrevista. En paralelo, la formación ha exigido unos asistentes ad hoc, seleccionados previamente por una agencia y con el visto bueno final de los responsables de comunicación y campaña de Abascal.

Es decir, un público a la carta para que el presidente de la extrema derecha se encuentre cómodo durante su charla con David Broncano, que, desde luego, se enfrenta al mayor reto televisivo de su carrera. Este es el resultado de una ardua negociación entre Vox y RTVE en los últimos días que destapó La Séptima a través del programa de Javier Ruiz.

Según la recién estrenada cadena, Santiago Abascal rechazó de plano que el tradicional perfil de izquierdas y marcadamente progresista acudiera al teatro. Ante esta radical y censora postura, la primera propuesta era llevar a espectadores afines y simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE descartó. Después, el partido trasladó una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también declinaron.

Sin embargo, la opción alternativa aceptada por todas las partes (TVE, 'La Revuelta' y Vox) no dista demasiado de lo que fue la primigenia proposición de la ultraderecha. La selección de espectadores mediante casting ha resultado ser una lista aprobada por Vox y luego remitida a la productora de 'La Revuelta' según han informado en La Séptima. En definitiva, una convocatoria ad hoc -insistimos- para recibir a Abascal en el teatro Albéniz.

Con todo, estamos hablando de citar a gente previo pago para que concurra a 'La Revuelta' bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista. Un veto que, como apuntábamos al principio, ha suscitado una controversia inmensa entre los seguidores del programa de La 1, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha.

El debate en redes sociales, que ha saltado también a La Séptima, ha sido colosal a lo largo de este fin de semana, pero lo cierto es que en TVE se ha impuesto la ley del silencio. En ninguno de sus programas -'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas- han debatido sobre esta polémica y tan solo se han limitado a promocionar la entrevista. Nada más.

Lo cierto es que la falta de transparencia o de información oficial sobre este asunto por parte de la cadena estatal y del equipo de 'La Revuelta' ya se detectó el viernes. Desde entonces, cuando trascendió todo esto, han esquivado hacer comentarios ante las continuas consultas trasladadas por los medios de comunicación.

En conclusión, solo nos hemos podido enterar de este acto de censura por las protestas de los afectados, que recibieron un correo electrónico con la anulación de su asistencia, y, sobre todo, por La Séptima, que se ha encargado de destapar que, ante las condiciones de Abascal para no revocar su aparición, RTVE y El Terrat se han plegado a congregar a un público de casting, preseleccionado por agencia, que será pagado y dirigido por un regidor.

Se infiere, a la luz de estos singulares movimientos, que la dirección del ente público habría lanzado una consigna a todos los programas de la parrilla para no abordar esta polémica en aras de no amplificarla aún más, pues no beneficia ni a la casa ni a 'La Revuelta', y para no perjudicar o contravenir el 'pacto' que se haya podido alcanzar con Abascal.