La dirección de Telemadrid se enfrenta a una denuncia de los sindicatos, que le acusan de vulnerar los servicios mínimos en la huelga general

La huelga del 11N podría traducirse en una nueva batalla legal para Telemadrid tras una nueva denuncia de los sindicatos por vulnerar los servicios mínimos durante la jornada. CCOO, UGT y CGT aseguran que RTVA vulneró en repetidas ocasiones el acuerdo pactado con los representantes de los trabajadores, emitiendo contenidos y manteniendo una actividad informativa que superaba lo autorizado.

Dichos sindicatos han anunciado que trasladarán estas posibles irregularidades a sus servicios jurídicos para estudiar qué acciones legales podrían emprender contra el ente público. En un comunicado interno recogido por Extratele, las organizaciones aseguran que la dirección no respetó las condiciones acordadas con la plantilla de cara al paro. "A nuestro entender, ayer la Dirección de RTVM SAU vulneró en distintos momentos de la jornada el acuerdo de servicios mínimos firmado por las partes el pasado 6 de noviembre", protestan.

Telemadrid, en el punto de mira de los sindicatos tras vulnerar supuestamente los servicios mínimos pactos con sus trabajadores en el 11N

"Las tres secciones sindicales denunciamos que los servicios mínimos no pueden utilizarse para mantener una actividad informativa ordinaria que exceda de lo acordado ni pueden quedar sujetos a interpretaciones unilaterales de la Dirección", han denunciado los citados sindicatos, sin detallar qué emisiones de Telemadrid en concreto han vulnerado estos límites previamente acordados, excediendo los servicios mínimos.

"Vamos a trasladar todas las irregularidades detectadas a nuestro gabinete jurídico para que estudie las actuaciones realizadas y valore el ejercicio de las correspondientes acciones legales contra la empresa", han adelantado, valorando como especialmente grave que estas vulneraciones se produjesen tras alcanzar un acuerdo fruto de una negociación. "Resulta difícil construir relaciones basadas en la buena fe y la confianza cuando los acuerdos alcanzados mediante la negociación no se respetan posteriormente en los términos pactados", han denunciado.

A su vez, recuerdan que la dirección de Telemadrid ya ha sido condenada judicialmente en anteriores ocasiones precisamente por incumplir con los servicios mínimos. "Los acuerdos se negocian, se firman y se cumplen. Y esta exigencia debe ser exactamente la misma para ambas parte", han sentenciado en el comunicado, lamentando que estos antecedentes no hayan servido para evitar que este tipo de escenarios se repitan.