La dirección de Canal Sur anuncia en un comunicado el corte de su programación al no alcanzarse un acuerdo para prestar servicios

Dentro de las afectaciones de la huelga general en el ámbito audiovisual, hay que destacar que Canal Sur Televisión se ha ido a negro durante la emisión del espacio informativo matinal 'Despierta Andalucía'. La programación del canal autonómico andaluz se venía desarrollando con normalidad desde la medianoche, pero se ha cortado abruptamente sobre las 08:20 horas. Así, la pantalla ha quedado totalmente oscura con el siguiente rótulo sobreimpresionado: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

Pues bien, ante esta circunstancia, la dirección de RTVA ha emitido un comunicado en el que lamenta que no ha sido posible llegar a un acuerdo con el comité de huelga sobre la programación alternativa prevista para la jornada de parón general convocada hoy miércoles 11 de noviembre. Así, avanzan a los espectadores andaluces que la transmisión sufrirá alteraciones a lo largo del día.

"Desde el inicio de las negociaciones, la Dirección ha mantenido una actitud de diálogo y máxima flexibilidad, planteando distintas propuestas con el objetivo de compatibilizar el legítimo ejercicio del derecho de huelga con la prestación del servicio público esencial que Canal Sur tiene encomendado, procurando reducir al mínimo las consecuencias para la ciudadanía andaluza", comienza el texto divulgado por la dirección de Canal Sur.

"A lo largo de las tres reuniones mantenidas con el comité de huelga, la última de ellas celebrada ayer martes, la empresa ha realizado un importante esfuerzo para acercar posiciones, presentando diferentes alternativas de programación tanto para televisión como para radio", prosiguen explicando.

"La Dirección lamenta que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad de entendimiento mantenida durante todo el proceso, no se haya podido alcanzar una solución que permitiera conciliar ambos derechos y minimizar las repercusiones de la huelga sobre el servicio público que Canal Sur presta al conjunto de los andaluces", concluye dicho comunicado.

En consecuencia, se ha cancelado 'Hoy en día' con Toñi Moreno. Por su parte, otros espacios regulares de la parrilla como 'Andalucía Mediodía' con Silvia Sanz y Fernando Díaz de la Guardia, 'La tarde aquí y ahora' con Juan y Medio o 'Andalucía Directo' con Modesto Barragán están en riesgo de poder irse a negro. En su caso, se prevé que los informativos no se vean afectados para cumplir con el derecho a la información.