La guerra entre Silvia Intxaurrondo y la Junta Electoral Central no cesa. Después de que hace unos días la presentadora mandara un saludo al organismo porque sabía que la analizaban mucho en sus afirmaciones y en sus entrevistas a los políticos, este lunes la periodista ha lanzado una queja por tener que cortar abruptamente sus conversaciones con los candidatos para no pasarse del tiempo estipulado.

Sin embargo, unas horas después, la JEC, lejos de contentar a su queja, ha decidido abrir un expediente sancionador contra la comunicadora. Todo, después de que Vox la denunciase ante dicho organismo por haber reflexionado en 'La Hora de La 1' sobre si "la ultraderecha tenía que tener cabida o no" en RTVE.

Fue justo al día siguiente de la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y toda la polémica que trajo para el programa y para David Broncano tras aceptar su petición de que fueran ellos quienes llevaran a su propio público, vetando a los espectadores habituales del formato, que ya tenían apalabrada su visita para ese día.

"Yo he hecho varias reflexiones después de ver ayer a Santiago Abascal en 'La Revuelta', y me gustaría que intentásemos responder entre todos. ¿Debe tener cabida la extrema derecha en la TV pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios? Y esto es una reflexión que me gustaría que debatiésemos, porque realmente cuando a una parte de la población le parece que esta entrevista fue un trago, fue porque en el ambiente flotan estas tres cuestiones", fueron las preguntas que realizó aquel día Silvia Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo sobre la entrevista de Broncano a Abascal: “La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista. La pregunta a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública” #LaHora10N pic.twitter.com/IUZpKsPhtN — Pablo (@pabloo_c5) November 10, 2026

Tras ver y escuchar esas afirmaciones, Vox tomó medidas y denunció a la periodista vasca ante la Junta Electoral Central porque, según el partido, "tales manifestaciones suponen cuestionar la legitimidad de la presencia de Vox en la televisión pública por razón de su orientación ideológica, vulnerando los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG".

Por su parte, tanto RTVE como Silvia Intxaurrondo presentaron alegaciones ante la JEC recalcando que dichas palabras se "produjeron en un espacio de análisis y debate político, con la finalidad de suscitar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos, permitiendo la expresión de opiniones discrepantes, incluidas aquellas que defendían expresamente la presencia de todas las formaciones políticas legalmente constituidas en la televisión públicas".

La resolución de la JEC contra Silvia Intxaurrondo

Pues bien, la JEC considera que las intervenciones de la presentadora podrían haber vulnerado las exigencias de neutralidad informativa establecidas en el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tal y como había reclamado la formación ultraderechista en su escrito. "Las manifestaciones examinadas, valoradas en su contexto y teniendo especialmente en cuenta la condición de presentadora de quien las formuló, podrían constituir una vulneración de las exigencias de ecuanimidad y neutralidad informativa establecidas en el artículo 66.1 de la LOREG, al apreciarse indicios de una toma de posición desfavorable hacia una candidatura concurrente al proceso electoral", destaca el organismo en su resolución.

La Junta Electoral Central reconoce las alegaciones de RTVE y Silvia Intxaurrondo, pero recuerda que no es lo mismo que las declaraciones las haga un tertuliano a que las exprese la presentadora y directora de un programa. "La naturaleza de un programa como espacio de análisis y opinión no excluye las obligaciones de neutralidad informativa de quienes lo dirigen", argumenta. Asimismo incide en que resulta "difícilmente conciliable con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa que quien conduce un programa de la televisión pública cuestione la presencia de una formación política legalmente constituida por las ideas que defiende".

Por ello, la JEC estima la denuncia de Vox y acuerda incoar el correspondiente expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo. Y además, requiere a RTVE que "extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral". Por último, el organismo solicita "expresamente a doña Silvia Intxaurrondo a que, en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada de esta Junta" según recoge El Mundo.