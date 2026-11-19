Pedro Piqueras ha protagonizado su debut en La Séptima irrumpiendo en la emisión especial de 'La Última Hora' con motivo del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de este jueves. El periodista se ha reencontrado con Javier Ruiz para lanzar su pronóstico sobre el debate cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno, opinando también sobre la "presión" que está recibiendo María Casado por su papel como moderadora.

"Bienvenido a La Séptima", ha anunciado con una sonrisa el conductor de 'La Última Hora', que no coincidía con el veterano periodista desde su salida de TVE a principios de agosto, dejando los mandos de 'Mañaneros 360' a Jesús Cintora, donde el exdirector de 'Informativos Telecinco' continúa colaborando. "Es la primera vez que nos vemos. Gracias", ha señalado entonces Piqueras antes de analizar el panorama ante el cara a cara de los candidatos.

Pedro Piqueras señala "la presión demasiado fuerte" sobre María Casado por su papel como moderadora en el cara a cara

Ha sido entonces cuando ha elevado una queja sobre el foco que se ha colocado sobre la moderadora del cara a cara. "Estaba oyendo lo que estaban diciendo tus compañeros ahí en la mesa y estoy de acuerdo en que hay una presión demasiado fuerte sobre María Casado", ha sentenciado el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' sobre la conversación generada alrededor de la presidenta de la Academia de Televisión.

"El debate en España se plantea como un debate en el que prácticamente el moderador cuenta los tiempos, avisa de que se están saliendo quizá del núcleo del debate y poco más", ha continuado explicando el comunicador. "A mí me gustaría que fueran de otra manera, pero bueno, es como están siendo aquí en España", ha confesado entonces el colaborador de TVE.

Así, ha compartido también una reflexión personal sobre cómo podrían evolucionar este tipo de encuentros televisivos en España. "En Estados Unidos hemos visto debates muy vivos en los que el periodista, o los periodistas, que a veces había dos periodistas también, iban señalando aquello que no era cierto", ha señalado. "Yo creo que eso sería necesario, es decir, en un debate que se digan mentiras, como se han dicho en otros debates anteriores, por ejemplo, en el de 2023, pues me pareció un error", ha recordado Pedro Piqueras.

"La gente tiene que saber que ese candidato está mintiendo. No advertirlo o no pensar que podría ser, sino si hay un dato equívoco, mentiroso, lógicamente hay que advertirlo", ha apuntado. "Es un cara a cara donde además yo creo que hay un elemento importante a tener en cuenta, y es que están sentados frente a frente, separados por dos metros y medio, dos personas que podríamos decir claramente que no se pueden ni ver", ha terminado advirtiendo el periodista.