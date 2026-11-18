Este martes, 17 de noviembre, TVE emitió la segunda entrega de 'La cena de los idiotas', que llevaba por título 'El valor del dinero'. En esta ocasión, Gonzalo Miró invitó a su mesa a Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás. Todos ellos debatieron sobre privilegios, salarios, impuestos y orígenes.

El exlíder de Podemos explicó cuáles eran los suyos: "Vengo de una familia de perdedores de la Guerra Civil. Mi tío abuelo fue fusilado, mi abuelo escribió 11 tesis doctorales por encargo para señoritos que se sacaban la carrera, mi padre estuvo en la cárcel y mi madre vivió en la clandestinidad, claro que eso genera rencor. Sé muy bien de dónde vengo".

Muy contraria a la de Pablo Iglesias fue la vida del hijo de la Duquesa de Alba quien confesó que la primera vez que tuvo vecinos fue a los 27 años, cuando se instaló en un apartamento en Holanda para prepararse para las Olimpiadas: "Yo en vez de ver la televisión, miraba a los vecinos". Unos orígenes que el expolítico reconoce "no envidiar", ya que Cayetano confirmó que la infancia de un aristócrata tiene "problemas afectivos".

Según el hermano de Eugenia Martínez de Irujo ese es su "vivo ejemplo", debido a que su madre estuvo ausente y su padre falleció cuando él era pequeño: "Nuestra madre heredó un imperio sin referencias de padres. Al morir mi padre nuestra vida se desestabilizó. No nos dejaron despedirnos de él. He tenido que ir a terapias brutales. Por el abandono, la soledad, por ser diferente. Yo decía por qué no puedo ser como los demás y me pegaban palizas. Lo tengo grabado".

Cayetano Martínez de Irujo: “Yo decía “¿por qué no podemos ser como los demás? Y me pegaban palizas.



Tuve que ir a terapia por el abandono y por la soledad que sufrí. Me cuesta hablar de esto sin llorar”#CenaIdiotasTVE



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Gonzalo Miró enmudece a sus invitados con su confesión sobre la Duquesa de Alba

La confesión de Cayetano Martínez de Irujo enmudeció a la mesa, aunque no tanto como la que hizo Gonzalo Miró. Y es que, el presentador de 'Malas Lenguas' le reconoció: "A mí me hubiera gustado llevarme bien con tu madre". De esta forma, hacía referencia a la época en la que estuvo saliendo con Eugenia, hermana de Cayetano e hija de la Duquesa de Alba, con la que nunca tuvo una fluida relación, como así confirmó él mismo: "No era fácil. Su madre, entendiendo cómo era, yo hice un ejercicio importante de empatía, pero su madre no se portó bien conmigo".

Al escuchar estas palabras de Gonzalo Miró, su comensal le preguntó que qué edad tenían cuando salieron juntos. A lo que él respondía que "yo tenía de 24 a 28 y Eugenia de 36 a 40. Eugenia me saca 12 años. Intenté llevarme bien con Cayetana y nunca hubo feeling". Una confesión que dejó perplejo a Pablo Iglesias: "¡Qué historia! ¿Te sacaba 12 años? Pero cómo liga contigo cuando tienes 24 una de 36, quiero conocer el contexto". Sin embargo, el presentador prefirió "correr un tupido velo".

Con quien sí tuvo muy buena relación Gonzalo Miró fue con Cayetano, como así volvió a poner de manifiesto durante 'La cena de los idiotas'. Tras informar a Pablo Iglesias que durante cuatro años (entre 2005 y 2009) fueron cuñados, el presentador bromeó: "Él ahora me ve encendido en los debates de la televisión y dirá: '¿Qué le ha pasado?'". Tras lo cual abrazó cariñosamente a su invitado.

Unas palabras que el duque de Arjona corroboró: "Ahora no le conozco mucho". "¿Sabes qué le pasa?", le preguntó Gonzalo a Iglesias, antes de responder: "Me ve que yo me caliento en los debates, me enciendo y este se preguntará '¿pero por qué se pone así?'. "¡Te has vuelto marxista!", sentenció Cayetano, entre risas.