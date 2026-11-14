La audiencia dicta una clara sentencia al primer debate electoral de Atresmedia en La Sexta y propicia el sorpasso a Cuatro en el día

La Sexta celebró este viernes su primer debate electoral a cuatro, que obligó a cambiar su programación habitual, dejando fuera a 'La Sexta Columna' y al capítulo de estreno de 'Equipo de investigación'. Versado en economía y vivienda, dos asuntos de capital importancia, contó con Carlos Cuerpo en representación del PSOE, Juan Bravo por el PP, José María Figaredo por Vox y Pablo Bustinduy por el Frente Amplio.

Bajo la batuta de Ana Pastor, que ejerció de moderadora, esta cita despertó el interés de la audiencia, alcanzando un destacado 11,9% de cuota de pantalla y una media de más de 1,3 millones de espectadores. Se alzó como la segunda opción del público, solo por detrás de Antena 3, y se impuso holgadamente a 'Horizonte' en Cuatro (8,2%), 'First Dates' en Telecinco (9,7%) y, sobre todo, a La 1 de RTVE, que se hundió estrepitosamente con el Serbia-Alemania de la Nations League (5,9%) y el programa 'Cuánta guerra' (5,6%).

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Así, Atresmedia acertó de pleno con esta apuesta bajo el claim 'Hablamos de lo que importa', con un resultado que impulsó a La Sexta a un 6,8% de share en el cómputo global de la jornada, superando en cinco décimas a Cuatro (6,3%). Un sorpasso a reseñar dentro del cambio de ciclo que se ha producido en los últimos meses, con un dominio claro del canal de Mediaset.

A continuación, profundizamos en el excelente funcionamiento de 'La Sexta Debate' gracias un informe elaborado por la consultora DOS30':

Por sexos, sobresalió especialmente en hombres (14%) frente a mujeres (10,2%). En cuanto a targets de edad, el mayor registro en cuota se dio en jóvenes de 13 a 24 años con un 15,1%. Las cifras también fueron abultadas en adultos (45-64 años) con un 12,7% y en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 12,3%. El target comercial, el más preciado por los anunciantes, escaló a un 15,1%.

Respecto a la curva minuto a minuto, la emisión arrancó con un 7,8% y alcanzó un pico máximo del 14,2% hacia el tramo final. Por su parte, el minuto más visto se produjo a las 22:26 horas con más de 1,5 millones de televidentes, lo que se tradujo en un 13,2% de cuota.

Por último, sobre el rendimiento por ámbitos, 'La Sexta Debate' despuntó en la Comunidad Valenciana (18,1%), Madrid (17,5%) y Murcia (16%), los territorios donde más de consumió este producto. También se situaron por encima de la media nacional (11,9%) mercados como Asturias (15,6%), Galicia (14%) o Euskadi (13,4%). En la otra cara de la moneda, Andalucía (7,8%), Aragón (7,7%) y Canarias (6,4%), las regiones menos competitivas.