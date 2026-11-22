La Séptima acogió el estreno, por primera vez en abierto, de 'Moncloa: Cuatro Estaciones', la serie documental sobre Pedro Sánchez y el día a día del Palacio de la Moncloa que repasa los entresijos de algunos hitos de su primera legislatura. Su lanzamiento se ha producido tres años después del final de su grabación (2023) y de que ninguna cadena de televisión quisiera adquirirla.

Tan solo Movistar Plus compró sus derechos y la incorporó a su catálogo de ofertas documentales a comienzos de año después de que el periódico El País la albergara en su página web en 2024. Por tanto, el recién creado canal de la TDT, dirigido por Javier Ruiz, se convierte en el primero que ha ofrecido este producto en la TV lineal; vertebrado en cuatro momentos clave en la actividad de La Moncloa.

Y es que, entre otras cosas, las cámaras filman al presidente Pedro Sánchez y a su equipo en la negociación en Bruselas de l excepción ibérica, en la Cumbre de la OTAN en Madrid, en la COP27 en Egipto, en la aprobación de los Presupuestos Generales y en el viaje a Kiev (Ucrania) en el primer aniversario de la invasión rusa.

Pues bien, La Séptima levantó el cine, su programación nocturna habitual en el prime time del sábado, para colocar las cuatro entregas que integran 'Moncloa: Cuatro estaciones', que se extendieron entre las 21:00 y las 01:00 horas. Y la apuesta fue, en líneas generales, un acierto porque logró mejorar los resultados obtenidos desde su nacimiento y hasta ahora en la sexta noche semanal.

La docuserie promedió un 2,1% de cuota de pantalla en sus cuatro episodios, superando los 200.000 telespectadores de media. En total, 2,1 millones de contactos únicos pasaron por la emisión. No son cifras boyantes, esto es cierto, pero, como apuntamos, impulsaron los datos de la oferta cinematográfica, que en sábados anteriores se movió entre el 1% y el 1,5% de share.

🎞️ "Moncloa: Cuatro estaciones" firma anoche un 2.1% de share con sus 4 capítulos en @la_septima_tv



🎞️ El documental sobre @sanchezcastejon y Moncloa fue visto por 209.000 espectadores de media y alcanza los 2.1 millones de contactos únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/o8opu1lokA — Dos30' (@Dos30TV) November 22, 2026

Además, si desglosamos los registros anotados por capítulos, observamos que el primero de ellos obtuvo una media que igualó el cómputo global de La Séptima en el día (3%). Esa primera entrega de la serie, en una franja de consumo más asequible (21:10 a 22:00 horas), congregó a más de 300.000 televidentes. A partir de ahí, y conforme el horario era más tardío, el número de seguidores fue decayendo. La última emisión cosechó un 1,7% y 134.000 espectadores.

Capítulo 1 - 3% y 307.000

Capítulo 2 - 1,9% y 204.000

Capítulo 3 - 2% y 199.000

Capítulo 4 - 1,7% y 134.000

Si abrimos el foco, la cadena vivió un excelente día nuevamente con el destacado 4,8% de 'Fin de semana' con Luján Argüelles, el 3,8% de 'La Comedia Nacional' de Héctor de Miguel, el 3,7% de 'Fuera de Control' con Alba Carrillo y Marta Márquez y el 3,3% del tracking diario de 'La Última hora' con Cristina Cañedo.

'Fin de Semana' - 4,8% y 195.000

'La Comedia Nacional' - 3,8% y 328.000

'Fuera de Control' - 3,7% y 324.000

'La Última Hora - 3,3% y 325.000

Por tanto, con estas métricas sobre la mesa, podemos concluir que la transmisión de la docuserie entrañó un resultado ambivalente. Por un lado, mejoró -reiteramos- los datos del cine pero, por otro, se situó ostensiblemente por debajo de la media diaria (3%) y a una notable distancia del resto de ofertas regulares del daytime.

Todo, en una noche que estuvo dominada por Denzel Washington en Telecinco, con un 10% de cuota de pantalla y 903.000 espectadores. Fue un liderato barato, pero sirvió para imponerse al 9.2%, 8.9% y 6.6% de 'La Ruleta de la Suerte Noche' en Antena 3; al 9% de 'Malas Lenguas Noche' en La 1 de RTVE; al 6,1% de 'La Sexta Xplica' o al 5% de 'El Blockbuster' en Cuatro.