La audiencia de RTVE dicta sentencia al estreno de 'El Patronato', nueva apuesta sobre el franquismo, con una crítica masiva

RTVE sigue apostando por la noche del viernes para lanzar diferentes formatos y series documentales de servicio público para analizar lo que pasó durante el franquismo. Así, después de lanzar la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' y de haber estrenado recientemente '¡Cuánta guerra!', este viernes 6 de noviembre ha tocado el turno de 'El Patronato' dentro del bloque temático 'Lo hacemos público'.
'El Patronato' es una nueva producción de RTVE Play sobre el Patronato de Protección a la Mujer, el organismo estatal que entre 1941 y 1985 tuteló y recluyó a miles de mujeres y niñas en España. A través de los testimonios en primera persona de quienes pasaron por sus centros y del análisis de especialistas, la obra reconstruye el funcionamiento de la institución y la huella imborrable que dejó en sus vidas.
A lo largo de tres episodios que se emitieron en su totalidad este viernes, la producción de TVE escucha atentamente a quienes conocieron de buena tinta el funcionamiento de este feroz organismo en el que se ejerció una brutal represión y una privación de libertades contra las mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas", bajo el pretexto de protegerlas y reeducarlas. Un estreno que saldó con un resultado positivo en audiencias: rozó el 10% de share en la noche del viernes en La 1, con 713.000 fieles y más de 2,5 millones de espectadores únicos, siendo tercera opción en su franja de emisión pero acechando a 'La Voz' (10,6%).
La serie documental está protagonizada por testigos, familiares, especialistas y antiguas internas, que hablan como nunca sobre lo que se vivió dentro de esas paredes. Al hilo, en esta apuesta se pone el foco en el centro Nuestra Señora de la Almudena del barrio de Peñagrande en Madrid, supuestamente vinculado con una trama de bebés robados y descrito como "el horror de los horrores".
Por otra parte, se trata de dar respuesta a cómo El Patronato continuó activo en España hasta 1985, diez años después de la muerte del caudillo y del final de su régimen. ¿Cómo pudo sobrevivir este sistema de opresión contra las mujeres en plena Transición y en los albores de la Democracia? Es uno de los grandes interrogantes más sorprendentes que plantea esta oferta que La 1 ha promocionado bajo el claim 'La historia sale a la luz'.
El documental comienza en septiembre de 1983, cuando aparece el cuerpo sin vida de Inmaculada Valderrama bajo una ventana del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares. La versión oficial y la de los medios describen un accidente ocurrido mientras trataba de escapar del centro, pero el caso está lleno de contradicciones, silencios y preguntas sin responder: ¿fue un accidente, un suicidio o un homicidio? La muerte de Inmaculada marcaría el inicio del fin del Patronato de Protección de la Mujer, la última institución superviviente del Nacional Catolicismo de Franco. Incomprensiblemente no fue hasta 1985, 10 años después del inicio de la democracia, cuando se forzó el cierre de los reformatorios que entonces operaban.
El veredicto de la audiencia al estreno de 'El Patronato' en La 1 de RTVE
Y, como era de esperar, el estreno del documental 'El Patronato' hizo mucho ruido en redes sociales recibiendo infinidad de aplausos. "Felicidades por este documental que te encoge las entrañas. Cuánta maldad aberrante"; "Gran documental que pone los pelos de punta"; "Un documental imprescindible que te sobrecoge por los testimonios de las supervivientes", son algunos de los comentarios y alabanzas que se han recogido en 'X' entre el público de RTVE.
"Siento alienación desde el primer minuto del documental. Con un nudo en la garganta y en el estómago. Con lágrimas en los ojos. Con la sensación de deberles, a todas ellas, poner todo lo que esté en nuestras manos para no volver atrás nunca.
¡Documental en los institutos, ya!", ha manifestado una educadora social.
Otros espectadores han ido más allá y han recordado lo necesario que es mostrar todas las atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista para no retroceder en la actualidad y que las nuevas generaciones las conozcan: "Tienen que poner más documentales como este en los institutos, nuestros hijos e hijas no saben de historia de España", ha reivindicado un televidente. "Qué barbaridad. 'El cuento de la criada' se queda corto. Pues como nos descuidemos el 29N, en dos días volvemos a esos tiempos", ha advertido otro usuario.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram