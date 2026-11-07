La audiencia de RTVE dicta sentencia al estreno de 'El Patronato', nueva apuesta sobre el franquismo, con una crítica masiva

RTVE sigue apostando por la noche del viernes para lanzar diferentes formatos y series documentales de servicio público para analizar lo que pasó durante el franquismo. Así, después de lanzar la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' y de haber estrenado recientemente '¡Cuánta guerra!', este viernes 6 de noviembre ha tocado el turno de 'El Patronato' dentro del bloque temático 'Lo hacemos público'.

'El Patronato' es una nueva producción de RTVE Play sobre el Patronato de Protección a la Mujer, el organismo estatal que entre 1941 y 1985 tuteló y recluyó a miles de mujeres y niñas en España. A través de los testimonios en primera persona de quienes pasaron por sus centros y del análisis de especialistas, la obra reconstruye el funcionamiento de la institución y la huella imborrable que dejó en sus vidas.

A lo largo de tres episodios que se emitieron en su totalidad este viernes, la producción de TVE escucha atentamente a quienes conocieron de buena tinta el funcionamiento de este feroz organismo en el que se ejerció una brutal represión y una privación de libertades contra las mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas", bajo el pretexto de protegerlas y reeducarlas. Un estreno que saldó con un resultado positivo en audiencias: rozó el 10% de share en la noche del viernes en La 1, con 713.000 fieles y más de 2,5 millones de espectadores únicos, siendo tercera opción en su franja de emisión pero acechando a 'La Voz' (10,6%).

#Audiencias 📈 El documental #ElPatronato alcanza a más de 2,4 millones de espectadores únicos en su estreno y anota un 9,7% de cuota en @La1_tve.



Destaca de 25-44 años, donde es segunda opción con un 9,8%, así como entre los más adultos, con un 11,2% de share.



Alcanza un… pic.twitter.com/Z3BIATvdRY — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 7, 2026

La serie documental está protagonizada por testigos, familiares, especialistas y antiguas internas, que hablan como nunca sobre lo que se vivió dentro de esas paredes. Al hilo, en esta apuesta se pone el foco en el centro Nuestra Señora de la Almudena del barrio de Peñagrande en Madrid, supuestamente vinculado con una trama de bebés robados y descrito como "el horror de los horrores".

Por otra parte, se trata de dar respuesta a cómo El Patronato continuó activo en España hasta 1985, diez años después de la muerte del caudillo y del final de su régimen. ¿Cómo pudo sobrevivir este sistema de opresión contra las mujeres en plena Transición y en los albores de la Democracia? Es uno de los grandes interrogantes más sorprendentes que plantea esta oferta que La 1 ha promocionado bajo el claim 'La historia sale a la luz'.

El documental comienza en septiembre de 1983, cuando aparece el cuerpo sin vida de Inmaculada Valderrama bajo una ventana del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares. La versión oficial y la de los medios describen un accidente ocurrido mientras trataba de escapar del centro, pero el caso está lleno de contradicciones, silencios y preguntas sin responder: ¿fue un accidente, un suicidio o un homicidio? La muerte de Inmaculada marcaría el inicio del fin del Patronato de Protección de la Mujer, la última institución superviviente del Nacional Catolicismo de Franco. Incomprensiblemente no fue hasta 1985, 10 años después del inicio de la democracia, cuando se forzó el cierre de los reformatorios que entonces operaban.

🗣️"La maternidad de Peña Grande era el horror de los horrores".



🔴 Sigue EN DIRECTO #ElPatronato, la nueva serie documental de La 1.https://t.co/eGcuDv9QhY



#LoHacemosPúblico pic.twitter.com/HTtBITvKn7 — La 1 (@La1_tve) November 6, 2026

El veredicto de la audiencia al estreno de 'El Patronato' en La 1 de RTVE

Y, como era de esperar, el estreno del documental 'El Patronato' hizo mucho ruido en redes sociales recibiendo infinidad de aplausos. "Felicidades por este documental que te encoge las entrañas. Cuánta maldad aberrante"; "Gran documental que pone los pelos de punta"; "Un documental imprescindible que te sobrecoge por los testimonios de las supervivientes", son algunos de los comentarios y alabanzas que se han recogido en 'X' entre el público de RTVE.

"Siento alienación desde el primer minuto del documental. Con un nudo en la garganta y en el estómago. Con lágrimas en los ojos. Con la sensación de deberles, a todas ellas, poner todo lo que esté en nuestras manos para no volver atrás nunca.

¡Documental en los institutos, ya!", ha manifestado una educadora social.

Otros espectadores han ido más allá y han recordado lo necesario que es mostrar todas las atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista para no retroceder en la actualidad y que las nuevas generaciones las conozcan: "Tienen que poner más documentales como este en los institutos, nuestros hijos e hijas no saben de historia de España", ha reivindicado un televidente. "Qué barbaridad. 'El cuento de la criada' se queda corto. Pues como nos descuidemos el 29N, en dos días volvemos a esos tiempos", ha advertido otro usuario.

Habia oído cosas sueltas, pero bfff.. Anoche me absorbió por completo #ElPatronato y me fui a la cama con la necesidad de abrazar a cada una de las testimonios o a cualquier mujer que me dijera que vivió esas atrocidades. Me rompió especialmente Loli..💔



Y quería escribir esto.. https://t.co/Ej0vrBl6Y8 — ♡Xana 💙 (@xana_2011) November 7, 2026

Felicidades por este documental que te encoge las entrañas. Cuanta maldad aberrante.



Admiro a esas mujeres que con sus vidas rotas, transmiten verdad, generosidad y merecen justicia y reparación #ElPatronato — anabel carrillo (@anabelarca) November 7, 2026

Qué barbaridad. El cuento de la criada se queda corto.

Pues como nos descuidemos el 29N, en dos días volvemos a esos tiempos.#ElPatronato pic.twitter.com/o2KfASuhFQ — Laquehabla (@laquehabla_) November 6, 2026

#ElPatronato

Tienen que poner más DOCUMENTALES como este en los INSTITUTOS nuestr@s hij@s no saben de HISTORIA DE ESPAÑA...

Muchos abuel@s no quieren recordar ni contar lo que pasaron su HORROR con la Dictadura de FRANCO ⚠️‼️ — Lily🔆👣👉 (@Rubiales127) November 7, 2026

#ElPatronato gran documental que pone los pelos de punta. Que algo así durara hasta 1985 es incomprensible.

Una mujer independiente,"fuera de la norma" o lesbiana no sólo tenía que tener miedo de la cárcel siendo adulta, también había tenido que temer a esto siendo menor de edad. https://t.co/JobsEDlqI3 — Tere Oliva 🥐🧁 (@TereOliva2) November 7, 2026

#Elpatronato

Un documental imprescindible q t sobrecoge por los testimonios d las supervivientes#RuegaPorNosotras

Una película donde se cuenta la historia del encubrimiento de un sistema.

6 d NOV. en cines.



No suelo recomendar.

Esto debes verlo por ellas también. — Fd (@Lys_lian) November 7, 2026

Sense alenar des del primer minut de documental. Amb un nus a la gola i a l'estòmac. Amb llàgrimes als ulls. Amb la sensació de deure'ls, a totes elles, posar tot el que estiga a les nostres mans per no tornar enrere mai.

Documental als instituts, ja!#Elpatronato #NuncaMás — Desirée Palma (@desireepalma76) November 7, 2026

Hace un rato que terminó el documental #Elpatronato, aún estoy acongojada y a la vez enfurecida. Pensar que eso ocurrió hasta 1985, cuando creíamos que estábamos en democracia, que éramos libres. Que horror. Otro documental q deberían ver en los institutos. https://t.co/nUYY4dbBYI — MEG (@lamarisun) November 7, 2026

Ayer viendo #ElPatronato algo se removió en mi interior,estoy segura que mi madre fue una de ellas.

Lo mas duro pensar que ella murió sin poder conocer a esa hija que le robaron.

Hoy he dado los primeros pasos para saber dónde estuvo,que le hicieron y que fue de esa niña 💪💪 — AngieRock (@metal_nava) November 7, 2026

#ElPatronato

Gracias al testimonio de las víctimas y al trabajo de historiadoras e investigadoras ahora conocemos un episodio de nuestro pasado que no puede volver a quedar en silencio



Mucho del futuro profesorado tenemos la necesidad de tratarlo en clase para hacerlo conocer — El mil nombres (@prosocratico) November 7, 2026

He visto el documental #ElPatronato y me he quedado con un dolor inmenso, os abrazaría a todas si pudiera. Seguid luchando.

Ni olvido ni perdón. — Gema Gil (@dondemisalas) November 7, 2026

Muy buen documental.

Lo corta que se queda la imaginación para pensar en tanta maldad, provocar tanto sufrimiento y en personas que no habían hecho nada más que huir de situaciones horribles o querer vivir en libertad.

Cuesta perdonar a las familias de estas mujeres#ElPatronato — RosGS (@RosGSchur) November 7, 2026

He tenido que hacer un esfuerzo para poder verlo entero. Terrible, horrrible. Yo iba al cole mientras había niñas sufriendo esto a pocos kilómetros, y no sabíamos nada. Un abrazo todas y gracias por hacernos entender. Loli, un abrazo enorme para ti.#ElPatronato — Isa GB (@isagarbla) November 7, 2026

TODO EL MUNDO debería de ver este reportaje... Reportaje necesario en los tiempos que corren, en dónde, en vez de avanzar no hacemos nada más que retroceder.



Así mismo, considero que debería de ser obligatorio que se reprodujese en los centros educativos. Y punto.#ElPatronato — neru (@houpples) November 7, 2026

Tiene q empezar a salir la historia de este país, esa historia q nuestros abuelos/as y padres/madres no contaban x miedo. Gracias a las investigadoras y autoras de los libros q hablan del Patronato, a quien hizo el documental y, sobre todo, GRACIAS A ESAS MUJERES #ElPatronato — Mayu 💜 🟥🟨🟪🇵🇸 (@Mayuca02) November 7, 2026

He terminado de ver este documental con una congoja en el cuerpo. Se me abren las carnes de pensar que eran niñas Dios mío, eran NIÑAS, violadas, maltratadas, vejadas. Es aterrador. No hay reparación en el mundo para esas mujeres y lo peor es que esa gentuza de #ElPatronato — Álex (@AlexJota7) November 7, 2026

#ElPatronato

Hay que conocer el pasado para que no se vuelva a repetir ‼️

Imprescindible. https://t.co/o7Zp6j2p9b — LaMari 🇪🇦🔻🌹 (@VSanchezGn) November 7, 2026

¿A quién le perdono los 27 años de angustia a las monjitas , a las instituciones...? Tremendo documental #ElPatronato #RTVE .Estas mujeres merecen justicia y reparación y los culpables ,Monjas, Iglesia e Instituciones Públicas responder por estos terribles actos https://t.co/x9K9yDs01o — Salvador G Aranda (@SalvadorGAranda) November 7, 2026

Después del emocionante y terrorífico documental #ElPatronato recomiendo #RuegaPorNosotras en cines desde este viernes 😭😭😭🙏🙏🙏🙏 — Ana ❤💙❤️🏳️‍🌈 @Cinefilos2016 (@ANITAABLA10) November 7, 2026

Me he quedado muy tocado, había leído sobre el patronato pero nunca en boca de las mujeres que sufrieron allí. Esto deberian de proyectarlo en los institutos. La palabra horror se llena de significado. Ellas tienen el derecho a no perdonar jamas. #ElPatronato — Lemiromo (@Lemiromo) November 7, 2026