La aplaudida reacción del público al estreno de 'La cena de los idiotas' con Gonzalo Miró en RTVE: "Esto es lo que necesita ver España"

Tras triunfar cada tarde al frente de 'Malas Lenguas' con Esther Palomera en La 2 y con Ana Hinestrosa en La 1, Gonzalo Miró da el salto al prime time de los martes en La 1 desde este 10 de noviembre. El presentador se estrena como anfitrión de 'La cena de los idiotas', un nuevo espacio con el que TVE pretende juntar en una misma mesa a rostros de diferentes ideologías y profesiones.
'La cena de los idiotas' nace con la premisa de responder en cada velada a varias preguntas en tiempos de tanta polarización en nuestro país: ¿Es posible compartir una buena cena con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros? ¿Podemos discutir sin pelearnos? ¿Reírnos con quien no estamos de acuerdo? ¿Y descubrir que alguien a quien creíamos conocer por lo que dice en público puede sorprendernos en privado?
En cada entrega de 'La cena de los idiotas', que TVE produce junto a Proamagna ('Mi casa es la tuya', 'El capitán en Japón'), cuatro invitados con personalidades, trayectorias y maneras de entender la vida muy diferentes se sientan alrededor de una mesa para conversar, discrepar, compartir confidencias y, por qué no, pasarlo bien. Será también una buena oportunidad para exponer los prejuicios que tienen de cada uno de ellos. En cada entrega, cada invitado desvelará la idea preconcebida que del comensal de al lado y, después, la sensación que se lleva tras haberlo conocido.
Para inaugurar estas veladas, Gonzalo Miró ha reunido a en el primer programa al presentador Bertín Osborne; al ex portavoz de Podemos, Pablo Echenique, a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y a la periodista Montserrat Domínguez. Cuatro nombres que difícilmente aparecerían juntos en una lista de invitados a una cena entre amigos.
Tras los primeros cuatro invitados de Gonzalo Miró, se reunirán en 'La cena de los idiotas' personalidades famosas como Pedro Piqueras, Mercedes Milá, Anne Igartiburu y Ramón García, en un programa que servirá para rendir homenaje a los 70 años de TVE; Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás; o Baltasar Garzón, Cristina Almeida, José Manuel García-Margallo y Miguel Ángel Revilla, entre otros.
El veredicto generalizado de la audiencia a 'La cena de los idiotas'
El estreno de 'La cena de los idiotas' ha recibido un veredicto bastante generalizado de la audiencia, que lo ha estado comentando en las redes sociales. En su mayoría, las reacciones han sido muy positivas con un sector mayoritario de los espectadores aplaudiendo la idea y el tono del nuevo formato de RTVE en un momento en el que existe tanta polarización en la sociedad.
"'La cena de los idiotas' engancha y mucho. Viste esa elegancia propia de todo lo que toca Proamagna y Gonzalo Miró lo hace muy fácil y ameno. La escenografía es un total acierto. Convierte al telespectador en un comensal más. Lleva a pantalla una realidad de nuestras mesas", ha recalcado el periodista televisivo Álvaro Roldán. "Cuanta falta hace en estos tiempos de polarización, formatos como 'La cena de los idiotas'. Medicina para el alma en estos tiempos de caos", ha recalcado el presentador Adrián Vega.
"Espero que programas de este tipo ayude a descrispar un poco todo y que aunque pensemos distinto podamos salir, cenar, discutir ideas entre amigos sin tener que enfadarnos", ha deseado también un usuario en su cuenta de "X". "No le tenía ninguna fe a 'La cena de los idiotas' y la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente. El mensaje que se está dando es muy necesario. A día de hoy creo que es muy difícil llevarlo a la práctica, pero valoro la intención", ha agregado al respecto otro televidente.
Aunque no todo han sido aplausos. Como es habitual también ha habido varios espectadores que han cuestionado algunos aspectos que se han mostrado en 'La cena de los idiotas'. Así, uno de los asuntos que no ha convencido a algunos es la elección de una lujosa casa para su escenografía, en un momento en el que se está hablando de la crisis de la vivienda y justo coincidiendo con la noche en la que comienza una huelga general, precisamente por los problemas con el acceso a un domicilio.
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