La aplaudida reacción del público al estreno de 'La cena de los idiotas' con Gonzalo Miró en RTVE: "Esto es lo que necesita ver España"

Tras triunfar cada tarde al frente de 'Malas Lenguas' con Esther Palomera en La 2 y con Ana Hinestrosa en La 1, Gonzalo Miró da el salto al prime time de los martes en La 1 desde este 10 de noviembre. El presentador se estrena como anfitrión de 'La cena de los idiotas', un nuevo espacio con el que TVE pretende juntar en una misma mesa a rostros de diferentes ideologías y profesiones.

'La cena de los idiotas' nace con la premisa de responder en cada velada a varias preguntas en tiempos de tanta polarización en nuestro país: ¿Es posible compartir una buena cena con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros? ¿Podemos discutir sin pelearnos? ¿Reírnos con quien no estamos de acuerdo? ¿Y descubrir que alguien a quien creíamos conocer por lo que dice en público puede sorprendernos en privado?

En cada entrega de 'La cena de los idiotas', que TVE produce junto a Proamagna ('Mi casa es la tuya', 'El capitán en Japón'), cuatro invitados con personalidades, trayectorias y maneras de entender la vida muy diferentes se sientan alrededor de una mesa para conversar, discrepar, compartir confidencias y, por qué no, pasarlo bien. Será también una buena oportunidad para exponer los prejuicios que tienen de cada uno de ellos. En cada entrega, cada invitado desvelará la idea preconcebida que del comensal de al lado y, después, la sensación que se lleva tras haberlo conocido.

Para inaugurar estas veladas, Gonzalo Miró ha reunido a en el primer programa al presentador Bertín Osborne; al ex portavoz de Podemos, Pablo Echenique, a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y a la periodista Montserrat Domínguez. Cuatro nombres que difícilmente aparecerían juntos en una lista de invitados a una cena entre amigos.

Una cena. Invitados que nunca compartirían mesa. Y un anfitrión de lujo: Gonzalo Miró 🍽️



Bertín Osborne, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique y Montserrat Domínguez serán los primeros en sentarse alrededor de esta mesa.#CenaIdiotasTVE



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Tras los primeros cuatro invitados de Gonzalo Miró, se reunirán en 'La cena de los idiotas' personalidades famosas como Pedro Piqueras, Mercedes Milá, Anne Igartiburu y Ramón García, en un programa que servirá para rendir homenaje a los 70 años de TVE; Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás; o Baltasar Garzón, Cristina Almeida, José Manuel García-Margallo y Miguel Ángel Revilla, entre otros.

El veredicto generalizado de la audiencia a 'La cena de los idiotas'

Imagen de la primera entrega de 'La cena de los idiotas'

El estreno de 'La cena de los idiotas' ha recibido un veredicto bastante generalizado de la audiencia, que lo ha estado comentando en las redes sociales. En su mayoría, las reacciones han sido muy positivas con un sector mayoritario de los espectadores aplaudiendo la idea y el tono del nuevo formato de RTVE en un momento en el que existe tanta polarización en la sociedad.

"'La cena de los idiotas' engancha y mucho. Viste esa elegancia propia de todo lo que toca Proamagna y Gonzalo Miró lo hace muy fácil y ameno. La escenografía es un total acierto. Convierte al telespectador en un comensal más. Lleva a pantalla una realidad de nuestras mesas", ha recalcado el periodista televisivo Álvaro Roldán. "Cuanta falta hace en estos tiempos de polarización, formatos como 'La cena de los idiotas'. Medicina para el alma en estos tiempos de caos", ha recalcado el presentador Adrián Vega.

"Espero que programas de este tipo ayude a descrispar un poco todo y que aunque pensemos distinto podamos salir, cenar, discutir ideas entre amigos sin tener que enfadarnos", ha deseado también un usuario en su cuenta de "X". "No le tenía ninguna fe a 'La cena de los idiotas' y la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente. El mensaje que se está dando es muy necesario. A día de hoy creo que es muy difícil llevarlo a la práctica, pero valoro la intención", ha agregado al respecto otro televidente.

Cuanta falta hace en estos tiempos de polarización, formatos como #CenaIdiotasTVE.



Medicina para el alma en estos tiempos de caos. — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) November 10, 2026

La #CenaIdiotasTVE engancha y mucho. Viste esa elegancia propia de todo lo que toca Proamagna y Gonzalo Miró lo hace muy fácil y ameno. La escenografía es un total acierto.



Convierte al telespectador en un comensal más. Lleva a pantalla una realidad de nuestras mesas. — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 10, 2026

Oye pues me está pareciendo genial el tono del programa en #CenaIdiotasTVE. Da alegría escuchar a todos hablar tranquilamente... — Sira (@siralarazz7) November 10, 2026

Me parece tan brutal que en televisión se creen programas como #CenaIdiotasTVE, donde perfiles ideológicamente tan distintos puedan ser ellos mismos, escucharse y divertirse sin muros ni teatros. — Huertanico (@PabloMeroo) November 10, 2026

Que programa tan necesario, sobretodo en estos tiempos.#CenaIdiotasTVE — juan carlos robledo (@carbuone) November 10, 2026

Que la cena de los idiotas empiece con Bertín Osborne y Cristina Cifuentes es todo un acierto#cenaidiotastve — Rata García (@BalearesSubnorm) November 10, 2026

Oye pues más programas así por favor.



Políticos y famosos de diferentes ideologías entendiéndose. Esto es lo que necesita ver España.👌#CenaIdiotasTVE #Horizonte #Codigo10 — ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 10, 2026

#CenaIdiotasTVE felicidades por el programa. Los responsables de la polarización son los polític@s pero también los medios de comunicación. — Santiago Pigmalión (@SPigmalion) November 10, 2026

Espero que programas de este tipo ayude a descrispar un poco todo y que aunque pensemos distinto podamos salir, cenar, discutir ideas entre amigos sin tener que enfadarnos#CenaIdiotasTVE — IMG (@IMG_1983) November 10, 2026

Pocos temas que generan controversia en #CenaIdiotasTVE Pero la idea es chula como programa amable — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) November 10, 2026

Qué idea más chula -y necesaria- de programa #CenaIdiotasTVE — 🫍⭐⭐ (@localmep) November 10, 2026

#CenaIdiotasTVE qué buena idea la del programa, juntar a personas tan diversas para comentar temas varios e interesantes. Podemos ver q pueden estar unidos por algo aunque estén en las antípodas políticas. Un aplauso 👏 — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) November 10, 2026

No le tenía ninguna fe a #CenaIdiotasTVE, y la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente. El mensaje que se está dando es muy necesario. A día de hoy creo que es muy difícil llevarlo a la práctica, pero valoro la intención. — Adri 🇪🇸🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) November 10, 2026

Estando Bertín Osbirne parece EN TU CASA O EN LA MÍA, pero está mejor planteado #CenaIdiotasTVE — Desde el gallinero (@gallineropod_) November 10, 2026

El mejor programa de televisión que he visto en mucho tiempo. Es divertido y nos hace entender que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separa. Enhorabuena por la idea!! #CenaIdiotasTVE — Divina Comedia (@DivinaCome3720) November 10, 2026

Aquí enganchado a #CenaIdiotasTVE.



Ya me gustó en su momento “Encuentros Inesperados” presentado por Mamen Mendizábal. Este de TVE tiene también muy buena pinta. — Taronja de sang (@de_taronja) November 10, 2026

Que agradable ver personas con distintas ideologías sin matarse ni discutir como babuinos salvajes #CenaIdiotasTVE — Chris (@Chris_efren98) November 10, 2026

He cambiado un momento de @Codigo10tv a @La1_tve y me encuentro una charla amena y distendida.



Pues estáis dando una lección.



De diferentes ideologías y demostrando que se puede dialogar sin llegar al insulto. Chapó.#CenaIdiotasTVE #Horizonte #Codifo10 #EquiparacionYa #VOX… pic.twitter.com/eG8ioKMbbZ — ℛ𝒾𝒸𝒶𝓇𝒹ℴ 𝒫ℴ𝓇𝓉𝒶𝒷𝒶𝓁ℯ𝓈 𝒥𝓇.🦀🇪🇸 (@Portabales_Hijo) November 10, 2026

Pues no daba un duro por la #CenaIdiotasTVE, pero me ha gustado.

Humanizar las relaciones entre personas de distintas ideologías políticas es NECESARIO en un mundo tan tan polarizado donde los políticos ejercen de mal ejemplo para cualquiera. — JR (@JR_Alfonso) November 10, 2026

Me está gustando el talante del programa. La democracia es eso, el respeto siempre.

Las diferencias nunca, nos deberían hacer perder la educación.#CenaIdiotasTVE — Estranaranjo (@Estranaranjo) November 10, 2026

#cenaidiotasTVE me ha gustado mucho el programa, pero mucho mucho, ver a gente con tanta disparidad ideologica pasarselo bien, hablar y charlar con tanta complicidad me parece muy importante en un momento de tanta crispación en el pais. Bravo Gonzalo Miró — @Selu_Perez (@Selu_Perez) November 10, 2026

Me está gustando bastante el estreno da #CenaIdiotasTVE. Un programa bastante más plural que #ElComité. — Luis /❤️ (@BlgicaLuis) November 10, 2026

Aunque no todo han sido aplausos. Como es habitual también ha habido varios espectadores que han cuestionado algunos aspectos que se han mostrado en 'La cena de los idiotas'. Así, uno de los asuntos que no ha convencido a algunos es la elección de una lujosa casa para su escenografía, en un momento en el que se está hablando de la crisis de la vivienda y justo coincidiendo con la noche en la que comienza una huelga general, precisamente por los problemas con el acceso a un domicilio.

#CenaidiotasTVE

Es un poco contradictorio que vendamos clase obrera, huelga y vivienda digna con una cena de este tipo. — Miguelseacaba (@Miguelseacaba) November 10, 2026

Menudo coñazo, cena en un casoplón, cambio de canal, este programa es infumable.#cenaidiotastve — Fil Spektor (@filspektor) November 10, 2026

Esto de la #cenaidiotasTVE es otro bochorno de proporciones inmensas.



Anda que estrenarlo horas antes de la Huelga General (la hagas o no la hagas) y con el tema de la vivienda como la mayor preocupación de los españoles...



Tendrán los españoles este piso, sí... Vaya elenco. pic.twitter.com/mWKVrAEOZi — Jonay Amaro (@AmaroJonay) November 10, 2026

#CenaidiotasTVE yo lo siento mucho pero Cifuentes no debería estar en ningún programa. Es una delincuente. — Sinho Village 🇵🇸🇺🇲🇪🇦🇧🇷🇷🇸🇸🇪🏳️‍🌈 (@Dakilcabo) November 10, 2026