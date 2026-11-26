Como cada tarde, Rocío Delgado ha recibido en el plató de 'Sobre la mesa' en La Séptima a un rostro de la cultura. Tras haber contado esta semana con invitados como Angy Fernández ('Física o química') o Roberto Enríquez e Iván Lapadula, este miércoles entrevistaba a la actriz Isabel Ordaz, conocida por sus papeles en 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina'.

"La cultura en estos tiempos la verdad que es un refugio, yo diría imprescindible", ha recalcado Rocío Delgado al dar la bienvenida a Isabel Ordaz. Justo después no ha dudado en felicitarla por el premio que ha recibido por su trayectoria y para promocionar 'A puerta cerrada', su nueva función de teatro.

Tras hablar de esta obra de Jean Paul Sartre, Isabel Ordaz se ha manifestado sobre el auge de los famosos que están posicionándose de cara a las elecciones de este domingo y alzando la voz pidiendo el voto tanto para el PSOE, como es el caso de su ex compañera Loles León, o del Frente Amplio, como Javier Bardem. También se han abordado las críticas y acoso que están recibiendo por ello como le ha sucedido a la influencer Laura Escanes.

"Estos días hay muchos rostros de la cultura que están pronunciándose y mostrando su preocupación ante lo que puede venir. Hoy hemos sabido que la influencer Laura Escanes está recibiendo amenazas y personas que incluso deseaban la violación de su propio hijo por simplemente expresar su preocupación porque haya un gobierno de PP y Vox", le ha explicado Rocío Delgado a la intérprete. "Es que no hay palabras para esto, eso no es política. Estamos entrando en un territorio de lo personal. La política es un sueño, es el sueño de ser mejores en común. La política es lo social y lo común", ha opinado la intérprete.

Isabel Ordaz define a Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau

Justo después, la presentadora de La Séptima le ha pedido a Isabel Ordaz que participara en un juego en el que tenía que otorgar diferentes frascos como si fueran especias con diferentes adjetivos a cada uno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno; así como a Donald Trump. Todo ello parafraseando al personaje con el que muchos todavía identifican a la actriz: "La Yerbas" de 'Aquí no hay quién viva'.

Así, Isabel Ordaz ha entrado a jugar en 'Sobre la mesa' y no ha dudado ni un segundo en definir a Pedro Sánchez con "valentía" y "carisma" mientras que de Alberto Núñez Feijóo ha destacado su "demagogia" y su "ambición". Pero si ha habido alguien con quien la actriz no ha tenido reparos ha sido con Santiago Abascal al entregarle los frascos que llevaban las palabras "censura", "codicia" y "oportunismo".

Tampoco se ha cortado nada con Donald Trump, a quien ha atribuido gruesas palabras como "fascismo" e "indecencia". Y, finalmente, ha optado por señalar a Ada Colau con "feminismo".