La Academia de la TV acepta la organización de los debates electorales del 29-N tras el bloqueo por el veto de Feijóo a RTVE

Después de que Atresmedia moviera ficha anunciando una nueva fecha para su debate a cuatro tratando de desbloquear la situación y de que el PSOE propusiera que sea la Academia de la Televisión la que organice los debates electorales para el 29-N para evitar el veto del PP a RTVE; la institución presidida por María Casado se ha pronunciado después de que el PP accediera a la oferta del PSOE.

Así, la Academia de la Televisión ha aceptado la propuesta de los partidos y se pone a disposición de los mismos y de las televisiones para organizar los debates electorales que sean necesarios de cara a las elecciones del 29-N como ya hiciera en numerosas ocasiones en el pasado.

Ante la nueva convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual confirma su disposición para ofrecer a los ciudadanos el debate o debates electorales televisados que consensuadamente se estimen oportunos.

La presidenta de la Academia, María Casado ofrece a televisiones y partidos la fórmula de la señal institucional de anteriores debates. "La Academia de Televisión volverá a producir y dirigir como en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 una señal institucional del debate que podrán ofrecer en directo todos los medios de comunicación interesados en emitirlo", aseguran en su comunicado.

"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", recalcan desde la institución presidida por María Casado.

La respuesta de los partidos a la Academia de la Televisión

Cabe destacar que la idea de que sea la Academia de la Televisión la que se encargue de la realización de los debates, tanto el cara a cara como el debate a cuatro, salió del PSOE ante el bloqueo existente por el veto que el PP había impuesto a acudir al debate propuesto de RTVE y a la negativa del PSOE de que el debate a cuatro fuera el de Atresmedia y no el de RTVE.

Posteriormente, fue el PP quién aceptó la oferta del PP de que fuera la Academia de la Televisión la que se encargara de organizarlos. Asimismo, aprovechó para cuestionar a sus rivales de querer vetar a los grupos privados al no aceptar ni el cara a cara que tenía previsto emitir Mediaset ni el debate a cuatro de Atresmedia, que ya habían aceptado tanto ellos como Vox y Frente Amplio.

Desde el Frente Amplio también se han abierto a la posibilidad de que sea la Academia de la Televisión la que realice los debates si eso facilita un acuerdo entre las diferentes formaciones políticas. Eso sí, desde la candidatura liderada por Ada Colau defienden que los encuentros cuenten siempre con las cuatro principales formaciones. En este sentido, desde Podemos denuncian el veto que ha impuesto el PSOE para que ellos formen parte de los debates y exigen a la Academia de la Televisión que les permita estar en el debate junto a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Ahora queda esperar a ver a qué tipo de acuerdo llegan los partidos políticos y si todas las televisiones deciden emitir la señal institucional de la Academia de la Televisión para ofrecer a su audiencia los debates. También queda por resolver quién o quiénes serán los moderadores y si se optará por alguien neutral como podría ser la propia María Casado siguiendo los pasos de Manuel Campo Vidal o si se opta por la última fórmula de contar con un periodista representante de cada televisión generalista (RTVE, Atresmedia y Mediaset).