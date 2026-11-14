La 1 de RTVE vive una noche negra en audiencias, que provocan un inusual sorpasso de Telecinco gracias al ímpetu de 'De Viernes'

La 1 de RTVE pinchó estrepitosamente en audiencias en la noche de este viernes 13 de noviembre con su cambio de programación para albergar el partido entre Serbia y Alemania de la UEFA Nations League. Tanto es así que, de forma excepcional, retrocedió a la tercera posición en el cómputo global de la jornada, siendo adelantada por Telecinco insólitamente.

La 1 promedió un 10,1%, es decir, salvó el doble dígito prácticamente por los pelos, frente al 10,3% de la cadena principal de Mediaset y el liderazgo sólido de Antena 3, que dominó el día con un destacado 13,7%. La cifra resulta realmente anómala dentro del contexto actual de la cadena estatal, en su mejor momento en casi tres lustros y con un coliderazgo con el canal principal de Atresmedia (12,7%) en lo que va de mes de noviembre.

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Y en ese inusualmente bajo 10,1% tuvo mucho (o todo) que ver el hundimiento del fútbol y el efecto dominó que provocó en el resto de la oferta nocturna. El choque deportivo firmó un paupérrimo 5,9% de cuota de pantalla, que se tradujo en apenas 647.000 telespectadores de media. Este enorme tropiezo lastró al nuevo capítulo de 'Cuánta guerra', que bajó a un 5,6%, y a la película documental sobre el franquismo 'El silencio de otros' (5,8%).

Métricas demoledoras que abocaron a La 1 de RTVE a ser última opción frente al resto de cadenas generalistas en una noche que, en primer lugar, estuvo dominada por el debate a cuatro organizado por La Sexta, que se saldó con un fantástico 11,9% de share y más de 1,3 millones de seguidores. Así, mucho público de TVE dio la espantada a la cadena de Atresmedia a la luz de los datos.

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🙀 Roza el 12% de share. WOW!



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Posteriormente, en la segunda parte del prime time y en el late night, la hegemonía absoluta fue para 'De Viernes' en Telecinco, que disparó sus rendimientos con un gran 15,5% de cuota y casi 1,1 millones de espectadores gracias al regreso de Belén Esteban, que cautivó a los televidentes con sus cuentas pendientes y el anuncio bomba de su participación en 'GH VIP 9'.

Este abultado registro para el programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona elevó a la cadena de Fuencarral al doble dígito, un umbral que no suele alcanzar ni mucho menos sobrepasar, y a dar el sorpasso -de manera extraordinaria- a La 1 de TVE, que, como apuntamos, se descalabró en la noche en su fallida apuesta por el fútbol.