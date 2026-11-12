La 1 de RTVE emite en su programación una oferta documental de Pedro Almodóvar sobre el franquismo, con un Premio Goya

RTVE sigue apostando por la noche de los viernes para emitir diferentes documentales y proyectos audiovisuales de servicio público dentro del bloque 'Lo hacemos público'. Tras el estreno la semana pasada de 'El Patronato', La 1 recuperará en su programación nocturna del 13 de noviembre un documental producido por Pedro Almodóvar centrado en víctimas y supervivientes del régimen franquista.

Hablamos de 'El silencio de otros'. Se trata de un documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar ('No está sola: la lucha contra la manada') y que acompaña a diferentes víctimas y supervivientes del franquismo a medida que organizan la Querella Argentina y rompen un "pacto del olvido" sobre los crímenes que padecieron.

'El silencio de otros' se emitirá este viernes a partir de las 23:35 horas justo después de la nueva entrega de '¡Cuánta guerra!', que contará con Carlos Bardem como protagonista. La película se enfrentará así a 'La Voz' en Antena 3, a la película 'El soldado de Dios' en El Blockbuster de Cuatro, a 'De Viernes' en Telecinco y a 'Equipo de investigación' en La Sexta.

El documental, que emitirá TVE y que está producido por los propios directores cuenta también con la producción ejecutiva de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar y Esther García. Se trata de un trabajo que se llevó el Goya a Mejor Documental en 2018 así como otros galardones como el Premio Forqué y el Premio Platino, y que ya estrenó La 2 en 2019 dentro de 'Documaster'.

'El silencio de otros' alcanzó 25.000 espectadores en su paso por salas en España de la mano de Bteam, generando una conversación intergeneracional sobre la memoria y la justicia en el presente de nuestro país. La película fue también galardonada a nivel mundial, incluyendo el Premio del público y el Premio de Cine por la Paz en la Berlinale 2018, y fue uno de los cinco documentales nominados a Mejor Documental Europeo en los Premios de Cine Europeo (EFA) y ganador del Premio Pare Lorentz por la Asociación Internacional de Documental en Los Ángeles.

El documental es, por un lado, un privilegiado acceso a la intrahistoria de la llamada "Querella argentina". Carracedo y Bahar grabaron durante seis años los logros de un movimiento civil que situó su causa en la agenda judicial y política Y, por otro, el sobrecogedor seguimiento durante esos seis años a la esperanza de las víctimas.

Así es 'El silencio de otros', el documental sobre el franquismo de La 1 de TVE

'El silencio de otros' revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del General Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la denominada “querella argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.