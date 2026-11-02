La 1 de RTVE emite, en pleno fenómeno con 'La Bola Negra', esta película sobre el franquismo en el horario de máxima audiencia

En pleno boom de 'La Bola Negra' en las salas de cine, encumbrándose como la tercera película española más taquillera de la historia al superar a 'Ocho apellidos catalanes' con 5.250.000 entradas vendidas, La 1 de RTVE ofrecerá una película, también sobre el franquismo, que arrasó en los Premios Goya con hasta cinco estatuillas.

En un momento en el que la aclamada cinta de Los Javis ya solo tiene por delante a 'Ocho apellidos vascos' y a 'Lo Imposible', con grandes opciones de triunfar también en los Oscars, la cadena estatal aprovecha el contexto y programa un largometraje que, igualmente, muestra y conciencia sobre lo más descarnado de la Guerra Civil española.

Se trata de 'Mientras dure la guerra'. Un film dirigido por Alejandro Amenábar, autor de 'El Cautivo', su más reciente obra sobre Cervantes, y protagonizado por actores de primer nivel como Karra Elejalde y Eduard Fernández. Esta producción se estrenó en cines en 2019 y fue galardonada, como apuntábamos al comienzo, con cinco Goyas.

La 1 de RTVE la emitió por primera vez en televisión en noviembre del pasado año con motivo del 50 aniversario del fin del régimen franquista. Y las audiencias le concedieron un respaldo masivo, con un 16,2% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de telespectadores de media. Fue la película más vista de la temporada y la segunda más seguida del 2025 en toda la televisión.

Y aunque ahora se trata de su segundo pase, 'Mientras dure la guerra' está llamada a volver a funcionar muy bien por lo que representa. Se ofrecerá este martes, 3 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, justo después de 'La Revuelta' de David Broncano, que este día reanudará su presencia en parrilla tras casi una semana sin emisiones.

Si bien, asistimos a un poderoso drama sobre el franquismo que nos sitúa directamente en la contienda que se libró entre 1936 y 1939. En su elenco artístico, además de Karra Elejalde y Eduard Fernández, se encuentran intérpretes muy reconocidos como Nathalie Poza, Tito Valverde, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Luis Zahera o Inma Cuevas, entre otros.

Estés película, que se prolongará por su metraje hasta las 01:00 horas de la madrugada, competirá frontalmente contra la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco, con el nuevo capítulo de 'En Tierra Lejana' en Antena 3, con 'Código 10' en Cuatro y contra 'El Taquillazo' de La Sexta.

Preservar la paz exige memoria... alcanzarla requiere valentía



🎬'Mientras dure la guerra', este martes en @La1_tve , después de @LaRevuelta_TVE pic.twitter.com/OApb9H49ir — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 2, 2026

Así es 'Mientras dure la guerra'

Sinopsis: Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra.

La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.