Karmele Marchante responde a Jorge Javier Vázquez tras retarle públicamente antes de 'GH VIP' por sus graves ataques del pasado

Era un secreto a voces y ya se ha confirmado. Tal y como adelantó en exclusiva 'El Televisero', Karmele Marchante será concursante de 'Gran Hermano VIP'. Así lo anunció ella misma en 'De viernes', donde explicó cómo se siente ante esta nueva experiencia y, de paso, contestó a Jorge Javier Vázquez tras las palabras que le dedicó un día antes en 'Supervivientes All Stars'.
Karmele Marchante es la segunda concursante oficial de 'GH VIP', que arrancará previsiblemente el jueves 19 de noviembre en Telecinco. El primero fue Arturo Requejo, quien fue recibido el pasado jueves por Jorge Javier en el plató del reality de supervivencia. Tras mostrar su entusiasmo por contar con él en el programa de convivencia, el presentador mandó un recado a su excompañera de 'Sálvame'.
"Se dice, se rumorea, que Karmele Marchante es otra de las concursantes. Me hace mucha ilusión que vaya por todas las cosas bonitas que ha dicho de mí. Entre otras cosas me llamó enano, psicópata, ególatra…", recordó el catalán, pidiéndole un favor a Arturo Requejo, con su habitual sarcasmo: "Si coincides con ella, dile que la espero con todo el cariño que se merece".
Karmele Marchante responde a Jorge Javier Vázquez
Un día después, la periodista contestó a Jorge Javier desde el plató de 'De viernes'. Mirando a cámara, Karmele se dirigió directamente a él: "Mira Jorge, tú y yo hemos tenido momentos maravillosos y fantásticos, nos hemos divertido muchísimo. También lo hemos pasado fatal, tanto tú como yo, y eso es el pasado. Entonces, el pasado está para atrás y tenemos el presente".
De esta forma, quiso dejar claro que todo lo sucedido entre ellos, para ella es agua pasada: "El presente puede ser estupendo, maravilloso, nos lo podemos volver a pasar fenomenal, y segurísimo que tú y yo vamos a tener una complicidad maravillosa en el programa y nos vamos a volver a reír como siempre. Y yo soy un tsunami y te mando un beso", sentenció Karmele Marchante.
A sus 80 años, la periodista se convertirá en la concursante de mayor edad de la historia del formato. Algo que ella ve como un reto. Aunque esta no será su primera experiencia en un reality, ya que ha participó en 'Supervivientes 2008' y en 'Campamento de verano' en 2013. Entre otros nombres que suenan para concursar en 'GH VIP' están Pipi Estrada, Nacho de Borbón, Raquel Bollo o Cristina Porta. Aunque por el momento ninguno de ellos ha sido confirmado.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.