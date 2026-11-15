Karlos Arguiñano, 78 años, se pronuncia sobre su jubilación en Atresmedia y deja una recomendación a los candidatos del 29-N

El próximo 18 de noviembre llegará a las librerías 'El gran libro de Karlos Arguiñano', en el que el chef vasco recopila 495 recetas de cocina accesibles, variadas y, sobre todo, pensadas para el día a día. Durante la presentación del libro, el cocinero televisivo ha hablado sobre su futura jubilación y su continuidad en el programa que conduce cada mediodía en Antena 3, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

A sus 78 años tiene claro que la retirada no entra en sus planes a corto plazo. Su intención es seguir trabajando mientras se encuentre en plenas facultades y continúe disfrutando de su profesión, según recogen en sus declaraciones El Confi TV y La Vanguardia. "Yo estando bien sí, voy a seguir. Si estoy bien. Y ahora mismo estoy bien". Incluso se atreve a bromear: "Suelo decir que me voy a jubilar cuando se jubile Raphael". De esta forma pone de manifiesto que no tiene en mente poner fin a su trayectoria televisiva.

Además, el cocinero ha reivindicado la importancia del equipo que hace posible su programa: "Yo solamente hago el programa, me entrego ahí y todo lo demás lo hace mi equipo de gente y no me preocupo". Sobre el tema de las audiencias, reconoce no preocuparle demasiado. Aunque sabe que el formato funciona, no se interesa por ellas a diario: "No, cada día no. Sé que va bien".

Karlos Arguiñano también ha explicado cómo planifican los contenidos del espacio culinario: "El equipo nos sentamos un día a la semana y vamos programando las recetas los próximos quince días". "En los 40 años que llevo en televisión jamás he repetido una receta. Se pueden parecer, pero si cambias ya aunque sea un ingrediente, es otra receta", asegura, orgulloso.

El consejo culinario de Karlos Arguiñano a los candidatos a las elecciones del 29-N

Además, también se muestra muy orgulloso por haber puesto "a muchos hombres a cocinar": "Todavía queda, pero se está igualando mucho la cosa. Hay muchos hombres que hacen la compra, cocina, recogen, friegan. Lo veo en mi casa, tengo cinco hijos y todos recogen, friegan, cocinan… Antes no pasaba eso. El hombre hoy es mucho más completo: cocina y cambia pañales".

El chef no solo triunfa con sus recetas en la televisión de nuestro país, sino que durante cinco años también lo hizo en Argentina, donde lideró en audiencias. Una etapa que él recuerda con mucho cariño. Aunque la jubilación no entra en sus planes, como así ha dejado claro, poco a poco ha ido relegando en su hijo y sucesor, Joseba, que presente el programa los viernes en Antena 3. Karlos Arguiñano solo tiene buenas palabras hacia él: "Es un crack en todos los órdenes de la vida".

A sus casi 80 años, el cocinero está en plena forma. Él mismo ha contado ante los medios de comunicación cómo se cuida en su día a día. Se levanta pronto y hace actividad física en su casa a las 6:30 de la mañana: "No tengo personal trainer, entreno yo solo porque sé que lo que hay que hacer es moverse". Mientras hace ejercicio escucha la radio para estar al tanto de las noticias: "Para las 7:30 ya sé lo que ha pasado en todo el mundo". Una rutina a la que dedica unos 45 minutos, aunque también cuida mucho la alimentación y procura comer siempre en su casa.

Durante esta misma rueda de prensa, Karlos Arguiñano también ha hablado de los candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, a los que ha dado un consejo de cara a la campaña electoral: "Les recomendaría que coman en casa, que no come casi nadie. Pero los políticos los que tienen que hacer es comer bien y preocuparse de la gente. Lo demás… que coman bien, que no coman nada raro. Que coman variado".