Julia Otero rompe su silencio sobre la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y deja esta cruda frase sobre Broncano: "Estaba condenado"

Julia Otero ha sido la última invitada en pasar por el sofá de 'Col·lapse' en TV3, y durante su conversación con Jordi González, además de hacer un repaso de su extensa trayectoria en los medios de comunicación, ha terminado mojándose sobre uno de los temas estrella de la semana. La periodista ha emitido su sentencia más sincera sobre lo ocurrido con Santiago Abascal en 'La Revuelta', poniendo nota al papel de David Broncano y poniendo el foco en si se debe dar voz a la ultraderecha en la televisión pública.

La incómoda y prolongada escena entre el líder de Vox y el humorista continúa dando que hablar y se encontró entre la batería de preguntas de Jordi González a la presentadora de 'Julia en la onda'. "Ay, pobre. Muy chungo", comenzó resumiendo la comunicadora sobre la entrevista en 'La Revuelta' al candidato de Vox en las elecciones del 29-N, generándose una tormenta mediática por la que el propio Broncano tuvo que pedir disculpas al día siguiente antes de recibir a Ada Colau.

Julia Otero sale en defensa de David Broncano cuando le preguntan por lo sucedido con Abascal en 'La Revuelta': "¿Hay que dar cabida a un fascista?"

"Creo que hiciera lo que hiciese, estaba condenado. Porque todo el mundo ha dicho 'hombre ¿por qué abandonaste el tono de comedia si es lo que caracteriza al programa?'. Pero estoy segura de que si lo hubiera hecho, le habrían dicho 'esto no es para hacer broma", ha asegurado Julia Otero sobre el difícil escenario en el que se vio atrapado el humorista, despojado de su público y su registro habitual.

📌 @julia_otero: “He aconseguit treballar des de Catalunya per a tota Espanya durant tots els anys que porto a la comunicació”#Col·lapse3Cat

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A su vez, la periodista ha criticado que las tablas de Broncano y su supuesta derrota ante el político no debería ser "el principal tema" de las tertulias, poniendo el foco en un asunto mayor. "El tema es: ¿Le tienes que dar cabida en un medio de comunicación a un fascista o no? ¿Lo estás blanqueando? Es una gran duda", ha planteado la locutora.

"Según como vayan las elecciones, este señor será vicepresidente del Gobierno", ha advertido entonces Julia Otero, cuestionando si esta entrevista debería haberse permitido en primer lugar. "Por tanto, ya vamos tarde para decidir eso. Yo creo que ahora lo que es interesante es entrevistar y preguntar... Preguntar todo lo que se debe preguntar. Porque hay gente que si la dejas hablar, al final ellos solos se marcan y se enredan", se ha limitado a señalar.