Este viernes, Antonio García Ferreras ha conectado con Julia Otero en 'Al rojo vivo' para conocer el análisis de la locutora de Onda Cero sobre el debate a cuatro y alguna de las polémicas que ha dejado; como el "y tú calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau cuando la líder de Frente Amplio trató de que el gallego contestara a por qué sigue manteniendo a Carlos Mazón como aforado.

De primeras, la periodista ha querido mostrar su opinión sobre lo que le pareció el debate a cuatro moderado por María Casado. "Me parece que se visualizó perfectamente, por primera vez, y creo que eso es reseñable, las dos posibilidades de gobierno que tenemos en España. Teníamos el bloque de de la derecha y la ultraderecha y el bloque de la izquierda. Esa visualización tuvo algunas características", ha empezado diciendo.

"Yo creo que Ada Colau y Pedro Sánchez dejaron claro los matices, las diferencias y las discrepancias que incluso puede haber entre ellos. Sobre todo Ada Colau se encargó mucho de que eso quedara bien claro y explícito. Pero al mismo tiempo, de esas discrepancias se veía clarísimamente la complementariedad y la posibilidad de formar gobierno y se notaba que eso ya esta engrasado", ha recalcado sobre el tándem que formaron el PSOE y el Frente Amplio.

"Y en el bloque de la derecha en cambio ni se vio el matiz, ni la diferencia entre Feijóo y Abascal porque ninguno de los dos apostó por resaltarla, y por otra parte no resultaba fácil visualizar ese gobierno. Se ve un gobierno con muchas dificultades, que no está engrasado y que tiene que empezar de cero. Entonces me pareció tremendamente útil para que los espectadores tengan claro cómo puede ser un gobierno de la derecha y cómo puede ser un gobierno de la izquierda", ha añadido al respecto.

Julia Otero valora el papel de Ada Colau y se pronuncia sobre el polémico comentario de Feijóo

Julia Otero en 'Al rojo vivo'

Tras ello, Antonio García Ferreras ha querido preguntarle a su compañera por el papel que jugó la candidata del Frente Amplio. "La presencia de Ada Colau, que es la única mujer candidata a la presidencia del gobierno, transformó todo. Las casualidades del destino es que le permite a ella abrir el debate y cambia rotundamente todo y habla de la violencia machista y la necesidad de condenar, que en el anterior cara a cara no se vio ni un segundo", ha expuesto el presentador.

"Eso lo que demuestra es que la ausencia del 50% de la población tiene malas consecuencias. A la que ha entrado una mujer como Ada Colau, ese tema y otros que dejó sobre la mesa eran fundamentales. Es la resurrección del Frente Amplio, al que le habrán faltado dos semanas más de campaña", ha aseverado. "Todos sabemos que Ada es una buena comunicadora, es una mujer educada, es una mujer que prepara los debates y no era muy fácil prever que ayer pudiera ganar. Yo no estoy muy sorprendida con el papel de Ada. Yo no sé cuánto voto puede moverse pero habrá un segmento que habrá basculado desde el PSOE al Frente Amplio. Algún mordisco creo que dio", ha apostillado Otero.

Posteriormente, Ferreras le ha sacado a Julia Otero la polémica del día en torno al comentario machista de Feijóo a Ada Colau, y la periodista no ha podido ser más clara con su visión. "Es verdad que él no la mandó callar, él solamente intentaba describir lo que ocurrió con Ada Colau cuando pasó lo que pasó. No la mandó callar, a pesar del gesto, que es un gesto muy feo porque lo de señalar siempre es un gesto muy feo. Pero el mensaje es el diminutivo, no nos olvidemos. Los tíos están callados, las mujeres calladitas. De la misma manera que nunca habéis oído hablar de un tertuliano y de un analista hombre con el término 'menudo marisabidillo' o 'menudo sabiondo'. No, ese es un tipo de jerga que se dedica única y exclusivamente a las mujeres", ha destacado.

"No es que la mandara callar, es que la selección del diminutivo es el mensaje. El 'calladita estás más guapa' es algo que todas hemos escuchado alguna vez y sabemos lo que tiene detrás", ha rematado Julia Otero en su conexión con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'.