Este sábado, Nuria Roca ha analizado toda la resaca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y en qué punto se encuentra la campaña electoral a solo seis días de su cierre y a una semana de que los españoles volvamos a las urnas. Lo ha hecho con su habitual equipo de tertulianos, entre los que se encontraba una vez más su marido Juan del Val.

Y de primeras, el escritor ha querido hacer una reflexión personal sobre todo lo que se está analizando del primer debate electoral. "De todas las interpretaciones del debate y del post debate yo estoy llegando a la conclusión, cada vez más manifiesta, de que la gente está deseando que le cuenten lo que quiere escuchar. Se produce el final del debate, el debate tiene un clarísimo ganador que es Feijóo, y a partir de ahí empiezan las interpretaciones que la gente está deseando comprar que es la educación de Pedro Sánchez y que apela al voto de centro", ha recalcado. Y es que posiblemente le salga bien porque la gente quiere que le cuenten lo que ella quiere escuchar", ha alertado sobre las consecuencias del debate en las expectativas de voto del PSOE.

"Creo que cada vez hay menos objetividad a la hora de valorar las cosas y a la hora de escucharlas", ha sentenciado al respecto. Y en otro momento dado de la tertulia, Juan del Val ha expuesto que la actitud de Pedro Sánchez en el debate era como consecuencia de "las entrevistas con Susanna Griso y Carlos Franganillo".

"Yo creo que quién ganó el debate, por lo menos en los parámetros que todos hablamos permanentemente, no hay ninguna duda de que lo ganó Feijóo. Otra cosa es si esto vale para algo o no. La actitud de Sánchez me parece que es consecuencia de diferentes cosas. En las últimas entrevistas se le ha visto muy crispado. Por ejemplo en cuanto al accidente de los trenes cuando Susanna Griso le habla de su ausencia en el funeral, él se pone a hablar de indemnizaciones, lo cual ha sido muy doloroso para las víctimas. Llega el debate y pide perdón. Me parece que eso si es una estrategia absolutamente clara", ha señalado el tertuliano.

Tras ello, Juan del Val ha sido muy claro al decir que la imagen que dio el presidente del gobierno no es la que tiene de forma habitual. "Respeto a la imagen que proyecta, es que este señor no es Sánchez. Es que Sánchez te puede gustar mucho, poco o nada, pero ese señor de ese debate no es Pedro Sánchez. Por eso creo que no es creíble. Pedro Sánchez es un killer, en el mejor sentido de la palabra, es un tipo que es muy difícil de rebatir", ha recalcado. "Estaba desaparecido", ha apostillado por su parte Nuria Roca.

"Es verdad que los debates no son su especialidad, los debates o las entrevistas complejas porque hay cosas muy difíciles de defender. Pero es que este señor no es Sánchez porque cuando te preguntan directamente cosas como que quién te financió la campaña y tú no contestas, pues es que no es Sánchez", ha agregado.

Finalmente, el periodista también se ha atrevido a lanzar un pronóstico de cara al debate a cuatro. "Y respecto a las estrategias de si eran o no eran verdad, y de si han servido o no han servido, el jueves hay otro debate y lo mismo vemos a Pedro Sánchez en otra actitud. El de cuatro va a ser más agresivo, supongo que saldrá con un traje más convencional, pero saldrá de otra manera y en esa actitud tan apaciguada y somnolienta ya verás como el jueves tendrá otra actitud", ha concluido.