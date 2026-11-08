José Yélamo habla de su nuevo proyecto en Atresmedia y valora las audiencias en La Sexta: "Estamos en nuestro mejor momento"

José Yélamo vive un momento dulce en lo profesional. Hace unos días se conoció que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión (FARTVE) le ha concedido una Antena de Oro por su trabajo en 'La Sexta Xplica' y este domingo 8 de noviembre estrena 'Timadores', una serie documental que llega primero a la plataforma Atresplayer y que posteriormente se podrá ver también en La Sexta.

A lo largo de diez episodios, 'Timadores' se adentra en historias reales que evidencian cómo la manipulación y el engaño pueden convertirse en las herramientas más eficaces para cometer delitos capaces de arruinar la vida a alguien. 'Timadores' reconstruye algunos de los fraudes más impactantes de las últimas décadas.

José Yélamo ejerce de narrador del documental, guiando al espectador a través de cada uno de los casos y contextualizando unas historias que combinan testimonios en primera persona, recreaciones y una cuidada narrativa para mostrar no solo cómo actuaban los estafadores, sino también las profundas consecuencias personales, emocionales y económicas que dejaron tras de sí.

Con motivo del estreno de 'Timadores', en El Televisero hemos podido hablar con José Yélamo, quien se muestra muy agradecido a Atresmedia por el "regalo" que le han hecho al dejarle explorar otros mundos y géneros más allá de los programas de actualidad en directo. Además, el periodista también se muestra encantado de poder haber aprendido otro tipo de lenguajes a la hora de trabajar y de poder haber formado parte de un proyecto como 'Timadores' junto a Goroka, la productora de la factoría de Carles Porta.

Asimismo, hemos aprovechado para hablar con el gaditano sobre el momento que atraviesa La Sexta tras haberse visto superada por Cuatro y por la batalla semanal que vive en 'La Sexta Xplica' con 'Malas Lenguas Noche' de Jesús Cintora en RTVE. No obstante, cabe decir, que en este punto el presentador ha querido ser cauto y hablar únicamente de su trabajo y su cadena sin entrar en guerras con sus rivales.

¿Cómo afrontas esta nueva aventura de 'Timadores' en Atresplayer y su estreno de este domingo?

Pues con muchísima ilusión porque es algo completamente diferente a lo que he hecho habitualmente y porque me ha servido como un aprendizaje brutal de la mano de un equipazo como es el de Atresmedia y también el de Goroka. Y luego con muchas ganas de que se estrene porque esto es un regalo que me ha hecho mi casa y lo he paladeado y disfrutado mucho durante el proceso, pero ahora lo que quiero es verlo en Atresplayer y ver qué dice la gente y que aceptación tiene.

¿Cómo definirías tú 'Timadores'? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente desde este domingo?

Es una docuserie de diez episodios, que realmente son diez joyas audiovisuales con la garantía, con la factura y el prestigio de Goroka, que llevan muchos años haciendo 'Crims' de Carles Porta y son los maestros en el true crime. Aquí nos encontramos con un true crime pero que va a enganchar a la gente por cómo están contadas las historias, con ese lenguaje cinematográfico que lidera la dirección de Roman Parrado y todo el equipo. Y se va a encontrar una serie que nos va a hacer pensar y darnos cuenta de que cualquiera de nosotros puede ser víctima de cualquiera de estas estafas o timos.

José Yélamo estrena 'Timadores' en Atresplayer

De todos los casos que trata 'Timadores', ¿Cuál es el que más te ha impactado a ti o cuál crees que es el que más va a llamar la atención del espectador?

Yo creo que empezamos con un plato fuerte. Para mí el de este domingo es probablemente el capítulo más inquietante, es casi una película de terror. Es el de 'El cerrajero del amor', el capítulo dedicado a Rodrigo Nogueira y la historia de sus víctimas. Vamos a ver cómo sus víctimas tienen la valentía de contar como este señor les arruinó la vida. Es un tipo que durante más de diez años en diferentes lugares de España estuvo arruinándoles la vida a muchas mujeres, maltratándolas psicológicamente, físicamente, económicamente y cómo estas mujeres son tan valientes de contarlo y de cómo fueron ellas capaces de dar caza a este psicópata.

¿Qué papel has jugado tú en la elaboración de la docuserie? ¿Eres solo narrador o has podido participar de las entrevistas a las víctimas?

No, yo solo pongo voz a todo el trabajo del equipazo que hay detrás que ha trabajado muy duro durante mucho tiempo porque no es fácil que las personas venzan su vergüenza, porque no es fácil reconocer que te han engañado y dar el paso a dar tu testimonio. El objetivo de 'Timadores' es poner a las víctimas en el centro, se trata a todas con muchísimo respeto y se pone de manifiesto la valentía de esas personas.

Más allá del tema, ¿qué va a aportar de diferente 'Timadores' al género del true crime que está muy en boga en la actualidad y se han hecho muchos proyectos así para diferenciarse y atrapar a la audiencia?

Pues es que yo veo que 'Timadores' precisamente es algo que la gente no ha visto nunca porque aunque hayamos visto muchos true crime como el propio nombre implica son crímenes y asesinatos, y aquí no vamos a ver eso. Aquí vamos a ver estafas. En un crimen cuando alguien mata a alguien solo lo mata una vez, sin embargo aquí hay estafas continuadas en el tiempo, hay un proceso por el cual la víctima está siendo embaucada y te vas identificando con esa persona y vas rasgando capa a capa la realidad o la mentira hasta llegar a la verdad. Creo que es una experiencia totalmente diferente por el qué contamos y sobre todo por el cómo la contamos y como se conjuga un formato que habitualmente tiene que ver con crímenes con una realidad que está a la orden del día como son las estafas y los timos.

Imagino que a lo largo de tu carrera te has encontrado con mucha gente que te ha intentado timar a la hora de realizar un reportaje o una entrevista. ¿Los captas rápido?

Sí, claro que me he encontrado con gente. Pero las armas de un periodista, y sobre todo en una entrevista en directo, son limitadas que es la repregunta y los datos. Entonces cuando tienes datos y repreguntas y estás bien armado obligas al que te la ha intentado colar a recalcular y a salir de esa mentira que te ha intentado colar.

¿Tenías ganas de hacer algún proyecto de este tipo y que estuviera más alejado de la actualidad del día a día después de tantos años haciendo programas de actualidad en directo?

Absolutamente sí, por eso digo que es un regalo porque me ha permitido conocer otro tipo de lenguaje a la hora de trabajar y de conocer a un equipazo experto en true crimes. He aprendido otra manera de narrar y de contar historias, que no necesariamente hay que narrarlas siempre con un criterio periodístico, sino que he aprendido a contarlas con un criterio casi cinematográfico y que de alguna manera te va sumergiendo dentro de cada historia. Y sí, tenía muchas ganas de tocar otro tipo de géneros y terrenos en mi carrera.

José Yélamo en 'La Sexta Xplica'

Sigues cada sábado al pie del cañón con 'La Sexta Xplica'. ¿Cómo estás llevando la batalla desde hace meses con otro formato como 'Malas Lenguas Noche' y esa lucha por las audiencias?

Yo estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo que hacemos en 'La Sexta Xplica'. Estamos en un grandísimo momento. El programa está muy consolidado y de hecho te diría que estamos viviendo nuestro mejor momento. Estoy muy orgulloso del compromiso que hemos conseguido establecer con nuestra audiencia y con el periodismo honesto y con el trabajo que hacemos en la redacción cada sábado. Y luego como siempre digo tenemos la mesa más plural de la televisión y una capacidad de análisis que a la gente le traspasa.

Hace unos días se conoció que te van a dar la Antena de Oro por tu trabajo en 'La Sexta Xplica'. ¿Qué supone para ti este reconocimiento?

Si te digo la verdad, y no es falsa modestia, cuando recibí la noticia lo recibí con mucha sorpresa porque ver tu nombre junto al de Jordi Hurtado, Sandra Golpe o Carlos Sobera, pues dices tú, "¿no se habrán equivocado y habrán puesto mi nombre por error?". Así que lo recibo con una alegría tremenda, uno no recibe premios todos los días y al final yo soy de los que pensaba que los premios tampoco tienen tanta importancia, pero la verdad es que te mentiría sino digo que me ha hecho mucha ilusión, que es estimulante y una motivación para seguir trabajando y es la confirmación de alguna forma de que el trabajo que hacemos trasciende, que hay quién lo valora y lo pone en su lugar.

La Sexta atraviesa un momento de cierta crisis tras su batalla diaria con TVE y también tras haberse visto superada por Cuatro. ¿Cómo analizas tú el momento que vive la cadena y qué crees que ha pasado para ese pequeño bajón?

Yo me reafirmo en que con 'La Sexta Xplica' estamos haciendo un gran trabajo y que estamos en un gran momento; y que en La Sexta también estamos viviendo un momento de crecimiento, hemos tenido un mes de octubre muy bueno, llevamos tres meses creciendo y estamos en una línea ascendente. Y estoy muy feliz y orgulloso de todo el trabajo que hacemos en La Sexta y en 'La Sexta Xplica' en particular.