Este sábado se denunció la supuesta censura que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), gobernado por el PP, habría impuesto a cinco obras de teatro de Federico García Lorca y un monólogo de José Sacristán. Una información publicada por Eldiario.es, que ha sido desmentida después por este consistorio negando ninguna cancelación y afirmando que las obras mencionadas "no estaban contratadas ni programadas", sino que se encontraban "en fase de estudio" para su programación cultural de 2027.

A su vez, ante el calibre de la polémica el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, confirmó en X que el Gobierno de Ayuso programará las cinco funciones si finalmente no se representan en el Teatro Francisco Rabal de Pinto. Así mismo, el propio Sacristán también ha intervenido en 'LaSexta Xplica' por videollamada para dar su opinión al respecto.

"Las noticias que vengo teniendo de un lado y de otro es que parece ser que esto es la improcedencia una vez más de alguien que ha metido la pata", explicó. Ya que, según él, "no tiene sentido que hace poco la Comunidad de Madrid", presidida por Isabel Díaz Ayuso, le haya dado "precisamente" el Premio de Teatro por 'El hijo de la cómica', el monólogo que ahora se ha denunciado su suspensión.

🚨 En directo con José Sacristán en #laSextaXplica: hablamos de la censura que el Ayuntamiento de Pinto ha impuesto a cinco obras de Lorca y a su propio monólogo.



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José Sacristán dejó claro en el programa de laSexta que, "cuando ocurren estas cosas, ya lejos de irritarle a uno", siente "pena y tristeza de que vuelvan a aparecer síntomas o comportamientos que vuelvan a remitirnos, como decía Don Antonio Machado, a la España 'tahúr, zaragatera y triste. La España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza'".

"Pero parece ser que esto es un error, una estupidez de una responsable de Cultura que ha sido atajado inmediatamente por responsables de la Comunidad de Madrid y por gente del propio partido", insistió el actor, algo que José Yélamo ratificó: "La Comunidad de Madrid enseguida se ha ofrecido a programar esa obra".

La preocupación de José Sacristán ante la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno

No obstante, José Sacristán sí que teme "la posibilidad de una amenaza, de un recorte de libertades en manos de la gente de extrema derecha" tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Por ello mandó un mensaje a los jóvenes que ensalzan al franquismo: "Yo me atrevo a decir que tengan cuidado estos muchachos jóvenes, que no tienen ni idea de lo que es una dictadura y que vigilen en quién depositan su confianza".

José Sacristán reconoció que le "estremece cuando el señor Abascal dice que lo que quieren es hacer legal lo que es ilegal. Algo de acojone sí siente uno". Precisamente sobre el crecimiento de Vox en las comunidades autónomas expresó lo siguiente: "Es muy difícil que el Sacristán, ya con 89 años, y después de tener, como dicen los castizos, el culo chamuscado de varias sillas eléctricas, acepte esto, porque a mí me informa de no demasiados aciertos por parte de la izquierda".

👉José Sacristán en #laSextaXplica sobre el abrazo de la gente a la ultraderecha:



"A mi me estremece cuando el señor Abascal dice que quiere hacer legal lo que es ilegal. Algo de acojone sí se siente". pic.twitter.com/UDg2ZQNJGF — laSexta Xplica (@laSextaXplica) November 21, 2026

"Otra vez están las izquierdas contra las izquierdas. Estamos en campaña no voy a echar ningún tipo de leña al fuego, pero hay algo sobre lo que la izquierda tiene que reflexionar", sentenció el actor durante su conexión con 'laSexta Xplica' desde El Ejido (Almería), donde acababa de representar 'El hijo de la cómica', el monólogo que el Ayuntamiento de Pinto intentó censurar.

Antes de conectar con José Sacristán, el programa presentado por José Yélamo abordó el tema de la supuesta suspensión por el Ayuntamiento de Pinto de hasta cinco obras de Lorca, Libres!!!, El hijo de la cómica, Poeta (perdido) en Nueva York, El verdugo y La reina brava. Según informaron en el programa de laSexta, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid aseguró en su cuenta de X que "la Comunidad de Madrid programará, si el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace, las cinco funciones pertenecientes a su Red de Teatros".

Aunque lo ocurrido en Pinto no es un caso aislado, tal y como recordaron en 'LaSexta Xplica', "en Castilla y León la consejería de Cultura obliga a que los cineastas que vayan a pedir ayudas firmen lo que dicen que es un compromiso anti ideológico", mientras que "en Valladolid también han cancelado una obra de Lorca. Lo raro no es realmente volver a programar a Lorca, lo raro es que haga falta".