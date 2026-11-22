Cuando apenas falta una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre, José Bono fue entrevistado por José Yélamo este sábado en 'laSexta Xplica' para analizar la situación política actual. Aunque aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a Felipe González, una persona a la que reconoce haber "venerado" y de la que siempre ha tenido "un concepto verdaderamente increíble". Por eso no entiende que el expresidente del Gobierno asegure que va a votar "en blanco" con tal de no votar al PSOE de Pedro Sánchez.
"A mí se me saltaron las lágrimas en un mitin en el año 1986, no se me olvidará nunca. Felipe González para mí ha sido un referente extraordinario, pero a él lo votaron millones de españoles no por él, que no lo conocían en el 82, sino por el PSOE. Sin el PSOE, Felipe González sería como yo, como tú, sería apenas nada. El PSOE le debe a Felipe González muchísimo, pero Felipe González le debe al PSOE mucho más que el PSOE a él", dejó claro el exministro de Defensa socialista.
Por todo ello, confesó que le "dolió mucho" el día que escuchó al expresidente del Gobierno decir que no iba a votar a Pedro Sánchez, por el que en los últimos años siempre ha sentido animadversión. Además, José Bono recordó que el Partido Popular a él le "intentaron meter preso con trece denuncias y querellas, cuatro firmadas por Cospedal. Yo el día que le vi en un seminario que dirigía la señora Cospedal… ¡coño! ¿Cómo ha hecho esto Felipe? Aquello me dolió, pero el día que dijo que no iba a votar a Pedro Sánchez, me dolió mucho más".
La petición de José Bono a Felipe González de cara a las elecciones: "No seas tonto"
Para intentarle hacer recapacitar, José Bono quiso mandarle un mensaje desde el programa de laSexta: "Se te quiere, se te venera en muchísimos ámbitos, pero no puede ser que tus enemigos, los que te quisieron meter preso, los que sabes que te calumniaron y muy gravemente, se beneficien electoralmente ahora de que tú digas que no votas a Pedro".
De esta forma, pidió a Felipe González que "no sea tonto": "Vota a Pedro, que te vas a sentir mucho mejor. Tú no eres un tipo soberbio, tú eres de los nuestros y nosotros somos de los tuyos". Además, cree que el actual líder de los socialistas "se lo merece". Y no solo eso, sino que, en su opinión, "España lo necesita. Y tú has dado muestras de patriotismo suficientes. Yo tengo 76 años, tú alguno más. Los años nos hacen perder un día la cabeza, pero perderla un día es mucho mejor que perderla toda la vida. Gracias y perdona por habértelo dicho por aquí, pero es que estamos en campaña", sentenció José Bono, entre risas.
Por otro lado, José Bono explicó que él pertenece al "PSOE desde hace 57 años" y es "leal a su partido": "Mientras viva, estaré con mi partido". Y dejó claro que, aunque él se presentó a muchos comicios para presidir Castilla La Mancha, en unas elecciones generales no ha ido a "votar con tantas ganas y con tanta fuerza ni a Zapatero", que le hizo ministro, "ni a Felipe González" como va a votar ahora a Pedro Sánchez, ya que ahora ve "un peligro" que antes no veía, que es la posible llegada de la ultraderecha al Gobierno.
"Ahora tengo miedo de que lo que hemos construido, que se basaba en el entendimiento y en el mantenimiento y las buenas formas se cambie por la instalación del odio social", aseguró. Motivo por el cual pidió que "se vote a quien se vote, el odio se quede en casa, porque es un mal ingrediente para la convivencia". "A mí lo que me da miedo no es un partido en concreto, sino que se vuelva a instalar algo que ya tuvimos. Yo ahora tengo miedo de que quienes apoyamos a Pedro somos vilipendiados. De nosotros se publican infamias, mentiras y calumnias, pero a los que están en contra de Pedro, aunque sean socialistas, a esos no les tocan", lamentó José Bono.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.
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