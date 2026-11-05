Jorge Ponce percibe el detalle de Irene Montero y Gabriel Rufián que muchos captaron en su entrevista en 'La Revuelta'

Tras la exitosa visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta' en plena precampaña electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre, el pasado 27 de octubre fueron otros dos candidatos, Gabriel Rufián e Irene Montero, los que fueron entrevistados por Broncano. Una semana después, este miércoles 4 de noviembre, Jorge Ponce acudió al programa de La 1 para analizar esta visita que dejó algunos momentazos.

A la espera de que otros candidatos acudan a 'La Revuelta', Jorge Ponce bromeó con el presentador sobre este encuentro entre el político de ERC y la de Podemos. En su opinión, ambos "no se soportan": "Gabriel e Irene lo hicieron muy bien. Qué bien lo hicieron que apenas se les notó que no se soportan. Es increíble", aseguró el colaborador con acidez.

Para argumentar su teoría, mostró una fotografía de Irene y Gabriel durante la entrevista, y, acto seguido, otra de las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego, con las mismas caras largas que los políticos. "Los dos pensando que le están haciendo un favor al otro", sentenció el cómico, dejando claro que a los dos se les veía bastante incómodos.

"Gabriel e Irene lo hicieron muy bien, lo hicieron tan bien que no se les notó que no se soportan; los dos pensando que le estan haciendo un favor al otro"😂😂 🎭✨

🗣Jorge Ponce.



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En cualquier caso, tenga o no razón Jorge Ponce sobre la relación de los ahora socios, el caso es que la visita de Gabriel Rufián e Irene Montero a 'La Revuelta’' tuvo un gran éxito de audiencia, cosechando un 21,7% de share y una media de 2,6 millones espectadores. El espacio, que se prolongó desde las 22:02 hasta las 23:21 horas, lideró su franja de emisión. Sin embargo, quedó lejos de la audiencia obtenida por Pedro Sánchez cinco días antes.

La entrevista de Broncano al presidente del Gobierno cosechó una cuota de pantalla del 33,9%, lo que se tradujo en 4.387.000 espectadores. Fue especialmente seguida por el público entre 25 y 44 años, entre los que alcanzó el 51,1% de share.