Felipe González ha irrumpido en este final de la campaña electoral tras su cruzada con José Bono por pedirle que se replantee su voto en blanco de cara a las elecciones del 29-N, después de recordarle que al igual que el PSOE le debe mucho a él, él también le debe mucho al partido. Y tras ver todas las últimas declaraciones del ex presidente, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en pronunciarse en su cuenta de Instagram.

Después de que en los últimos meses haya estado en un perfil bajo en sus redes sociales y sin manifestarse políticamente, Jorge Javier Vázquez ha optado por no callarse más y volver a ser beligerante en su lucha contra la ultraderecha, mostrando explícitamente su apoyo al PSOE y a Pedro Sánchez compartiendo en sus redes el vídeo con la famosa canción viral del "Yo si te voy a votar".

Ahora, el presentador de 'El diario de Jorge' y 'GH VIP' en Telecinco ha querido dedicarle unas palabras a Felipe González en su cuenta de Instagram. Todo después de ver sus últimas declaraciones contra José Bono y su partido. "No voy a pedir que voten a otros, pero no andan nada más que tirándome de la lengua para que explique ¿cómo es posible que un Gobierno de una democracia europea occidental se pase cuatro años sin presupuestos?", empezó diciendo el ex presidente.

"Si no se lo piensan que se callen, y si no quieren callar que no me hagan hablar, pues no quiero entrar en campaña en la última semana, pues es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurazo", siguió aseverando. "Si yo explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más", sentenció González.

La contundente sentencia de Jorge Javier a Felipe González

Así, Jorge Javier Vázquez ha terminado dirigiéndose al ex presidente con un contundente mensaje en sus redes. "Qué poco caso le tienen que hacer a Felipe González en su casa para estar dando la nota fuera de ella", empieza reflexionando. "Ha debido olvidar cómo fueron los últimos años de su gobierno. Solo así se explica que critique con asombroso atrevimiento al actual PSOE", sigue confesando con una indirecta a los casos de corrupción de su etapa final y lo que sucedió con los GAL.

"Se escuda en un 'perderán millones de votos más' para reafirmar sus cuestionables posiciones", recalca Jorge Javier Vázquez recuperando lo que dijo González este lunes al ser preguntado por la invitación de José Bono a que se pensara lo de su voto en blanco.

Tras ello, el presentador no duda en comparar a Felipe González con concursantes de realitys y aprovecha para invitarle a participar en 'GH VIP'. "Mal hecho. Esa expresión es muy propia de resentidos concursantes de realitys que pretenden conquistar el favor del público con viles amenazas y cizaña mal sembrada", reconoce. "Está recogiendo el aplauso de los que antes le repetían con desprecio 'Váyase, señor González'", afirma en alusión a cómo ahora está más alineado con el PP. "González que engañada nos tenías. Te espero en GH VIP, te lo has ganado", sentencia el catalán.