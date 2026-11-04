Jorge Javier Vázquez dijo basta en Telecinco y reivindicó a 'Sálvame' tras ser diana de ataques: "Ha marcado la televisión de este país"

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie', Jorge Javier Vázquez volvió a encararse con Chayo Mohedano por 'Sálvame'. Todo después de que, el pasado domingo en la entrega de 'Conexión Honduras' presentada por Sandra Barneda, la hija de Rosa Benito acusara nuevamente al desaparecido programa de Telecinco de haberla hecho mucho daño en el pasado.

Chayo intervino por videollamada para pronunciarse sobre las palabras de su madre en Honduras, donde llegó a asegurar que había una "mano negra" contra la carrera de su hija. Esta la dio la razón y señaló a "una productora televisiva" por el trato que, según ella, ha recibido durante una década. Aunque no dio el nombre, se estaba refiriendo a la productora de 'Sálvame'.

"Tuve una productora que durante muchos años estaba de cuatro a nueve de la noche haciéndome la vida imposible. Se metían con mi profesión, se metían con mi manera de ser y ante eso es que no puedes luchar", aseguró la cantante, quien enumeró algunas de las acusaciones que desde el programa vertieron sobre ella: "Que era mala hija, mala compañera, mala persona, que cantaba en playback y que paga a la gente en la calle para que entrase a verme cantar".

"Me imitaban, pero además soezmente. Mentían muchísimo sobre mi vida, sobre mi manera de vivir y sobre mi manera de afrontar las cosas. A mí empezaron a macharme con 27 años y hasta los 37 o 38 no pararon", aseguró sobre el espacio vespertino que presentaba Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Jorge Javier Vázquez, en defensa de 'Sálvame' frente a Chayo Mohedano

Como era de esperar, durante la gala de este martes de 'Tierra de Nadie' el presentador no dudó en encararse con Chayo Mohedano, presente en el plató, para defender 'Sálvame', programa del que dijo sentirse "muy orgulloso": "Fíjate que hemos cometido excesos, pero han sido 15 años de trabajo en 'Sálvame' y estoy orgullosísimo, cada vez más".

Y es que, aunque Jorge Javier admitió que cometieron "excesos", también dejó claro que tuvieron "aciertos": "Aparte de los excesos y errores, son muchísimos más los aciertos que hemos tenido, lo innovadores y los trasgresores (que fuimos), y estoy orgullosísimo de haber formado parte de la historia de un programa de televisión que ha marcado la televisión en este país".

"Ahí no estoy de acuerdo", le espetó la hija de Rosa Benito, algo que el catalán no se tomó nada bien: "Es que es indiscutible, ahí no hay debate". Sin embargo, la colaboradora insistía en sus críticas al programa: "Se han hecho muchos delitos, y van a estar juzgados, y se ha hecho mucho daño a mucha gente".

Haciendo oídos sordos, Jorge Javier explicó de lo que más se sentía orgulloso de esos 15 años al frente de 'Sálvame': "Y una de las cosas que he aprendido en esos 15 años es que jamás diré de una persona que es mala madre o que se ha despreocupado de sus hijos. Ese tipo de cosas yo he aprendido ya a no juzgar, porque tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí", sentenció el presentador, defendiendo una vez más a su amiga Rocío Carrasco.