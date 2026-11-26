En plena recta final de la campaña electoral, y a escasas horas del debate a cuatro programado para este jueves a las 22:00 horas, Jorge Javier Vázquez ha compartido con sus seguidores su última conversación telefónica con Pedro Sánchez. En el vídeo, el presentador no se corta en ofrecer al socialista su fichaje en distintos formatos de Mediaset como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', pero termina dejando un importante recado de cara a su encuentro televisivo con el resto de candidatos del 29-N.

"Oye, muchas gracias por ese pedazo de vídeo que has hecho, veo que estás en forma", ha comenzado señalando el presidente del Gobierno, haciendo referencia a la publicación que el de Badalona compartió usando el audio viral pidiendo el voto para el PSOE, antes de que Laura Escanes o Sofía Suescun se sumasen al challenge. "Iba a empezar yo con un reprochito", ha anunciado entonces el presentador.

Jorge Javier Vázquez bromea con Pedro Sánchez sobre su futuro tras el 29-N: "Para ciertos programas eres como la Pantoja para el corazón: una mina de oro"

"Le has puesto un corazoncito a Laura Escanes y a mí, vamos, ni un ahí te pudras", ha espetado Jorge Javier Vázquez destacando que el líder del PSOE no ha reaccionado a su vídeo en redes. Sin embargo, no ha tardado en poner el foco en la importante cita de este domingo. "El 30 de noviembre... ¿Tengo que cogerme una baja por tristeza en Mediaset o podré ir a trabajar con alegría el lunes?", ha preguntado el conductor de 'GH VIP'.

Así, el candidato a la presidencia se ha mostrado optimista. "Yo espero que puedas ir a trabajar con alegría, con una sonrisa de oreja a oreja. Mira, yo me he presentado en muchas ocasiones a la presidencia del gobierno como candidato y nunca he visto una movilización como esta", ha asegurado el líder del PSOE, que confía en su reelección en las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Oye, tú sabes que tenemos cosas en común. Una de ellas es que a los dos nos llaman dictadores. Bueno, a mí el enano dictador, a ti enano no", ha señalado entonces Jorge Javier Vázquez. "Pero fíjate que lo dice Abascal, pero te dice que cuando le preguntan por Franco dice que no tiene posición", ha añadido Pedro Sánchez, recordando las constantes acusaciones que recibe por parte de la ultraderecha y la derecha sobre su "dictadura socialista".

En ese sentido, el rostro de Mediaset no ha evitado pronunciarse sobre la fijación de algunos espacios con su figura y su gestión. "Bueno, presidente, yo lo que... si fuera determinados programas de televisión tendría miedo de que no saliera reelegido, porque tú eres para esos programas como la Pantoja para los programas de corazón: eres una mina", ha bromeado el periodista.

Su fichaje en 'Supervivientes 2027': "No sé si sería capaz de llegar a la final"

"Presidente, vamos a ponernos en lo peor: que no va bien la cosa a partir del 30. Entonces yo he pensado que te podría ofrecer en Mediaset, 'Supervivientes 2027'... Yo te veo nominando", ha sugerido Jorge Javier Vázquez sin cortarse, mientras que el líder socialista ha expresado sus dudas. "Me parece súper exigente... Yo realmente no sé si sería capaz de llegar a la final", ha lamentado el candidato a la presidencia.

"Imagínate llegando en helicóptero a la final en Mediaset", ha bromeado el comunicador de Mediaset antes de ofrecer otro "formato de juicios" que están preparando en el grupo. "Que te presentaras haciéndole tú, pues, un juicio a Peinado", ha sugerido el comunicador provocando la risa del socialista al otro lado del teléfono. "No me tires de la lengua", le ha advertido el presidente del Gobierno.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha continuado probando con formatos de la casa para ver en cuál encajaría Sánchez ante su hipotética salida de La Moncloa. "¿Qué te parecería 'La isla de las tentaciones' con Begoña?", ha propuesto. "No, no, no. Yo lo que quiero, que ya sabes que estoy apasionado, pesas, un día me des una sesión de pesas", ha terminado sugiriendo el candidato, elogiando también al presentador por su trabajo y su cercanía.

"Me parece que eres una persona brillante, inteligente, con humor", ha comenzado destacando. "Eso se necesita en España, porque hay mucha amargura y demasiado pesimismo", ha insistido Pedro Sánchez, lanzando también un mensaje a la derecha de cara a su posible victoria en las urnas. "Mira, yo lo único que pido es un poco de respeto, que no se insulte. Eso, de verdad, me parece que si ganamos eso también, el próximo domingo habremos ganado", ha recalcado el líder del PSOE.

Y tras someter a Pedro Sánchez a un test de cultura popular fallido, ya que no ha sabido nombrar a la mediática hija de Jesulín de Ubrique que este verano ha cargado contra Belén Esteban (Juls Janeiro), Jorge Javier Vázquez se ha hecho eco del impacto que ha tenido su comentada entrevista y portada en Lecturas. "Han triplicado ventas", ha advertido el presentador. "No lo sabía", ha confesado Pedro Sánchez.

"Una cosa, presidente, por favor", ha anunciado entonces el presentador, trasladando un único recado al candidato a la presidencia de cara al encuentro televisivo de este jueves, en el que debatirá frente a frente con Ada Colau, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. "En el debate a cuatro esta noche no nos hagas sufrir como el anterior, por favor", ha señalado el periodista, pidiéndole también "cambiar de traje".

"El traje es muy bonito. Me parece que la iluminación no fue muy allá", ha señalado el presidente del Gobierno en defensa del estilismo que escogió en su cara a cara con Feijóo. "Desde luego seré convincente", ha asegurado el líder del PSOE. "Por favor... pero presidente, entre estar en silencio y tocar la trompeta hay un término medio", le ha advertido el comunicador con sorna.